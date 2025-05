Κομβική η προσθήκη φορ το φετινό καλοκαίρι για την ΑΕΚ, η οποία φημολογείται ότι εξετάζει τον 30χρονο φορ των Ρέιντζερς, Σίριλ Ντέσερς.

Των Γιώργου Τσακίρη και Δημήτρη Βέργου

Η ΑΕΚ τον Φεβρουάριο αποφάσισε να παραχωρήσει τον Λιβάι Γκαρσία στη Σπαρτάκ Μόσχας με ένα ποσό που έσπασε το ρεκόρ πωλήσεων καθώς άγγιξε τα 20 εκατ. ευρώ. Την περίοδο εκείνη η αγορά για απόκτηση αντικαταστάτη είχε κλείσει. Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε τη σεζόν με μοναδική καθαρή επιλογή για την κορυφή της επίθεσης τον Φράνζι Πιερό και όπως γίνεται αντιληπτό η μεταγραφή του φορ αποτελεί προτεραιότητα ενόψει καλοκαιριού.

Όπως φημολογείται, ένα από τα ονόματα που έχει κυκλώσει η ΑΕΚ για τη γραμμή κρούσης είναι αυτό του Σίριλ Ντέσερς των Ρέιντζερς. Ο 30χρονος Νιγηριανός -μεγαλωμένος στο Βέλγιο- φορ φέρεται να έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον της Ένωσης, ειδικά μετά τη φετινή σούπερ παραγωγική σεζόν που έκανε με τους «Τζερς» μετρώντας 28 τέρματα και έχοντας και επτά ασίστ σε 54 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις.

Η περίπτωση του Ντέσερς πάντως είναι πολύ δύσκολη καθώς είχε αποκτηθεί με το ποσό των 5 εκατ. ευρώ το 2023 από την Κρεμονέζε και δεσμεύεται με συμβόλαιο στο «Αϊμπροξ» ως το καλοκαίρι του 2027. Μάλιστα και την πρώτη του χρονιά στους Ρέιντζερς επιβεβαίωσε την εκτελεστική του δεινότητα σκοράροντας 22 τέρματα και έχοντας εννιά ασίστ σε αντίστοιχο αριθμό αγώνων με τον φετινό.

Το who is who του Σίριλ Ντέσερς