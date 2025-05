Ολυμπιακός: Ανανέωσε τον αριθμό των πρωταθλημάτων στον τοίχο με τους τίτλους του (vid)

Ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει τις ετοιμασίες για την αποψινή του φιέστα και μία εξ' αυτών αφορούσε το update που χρειάστηκε να κάνει στον τοίχο των τίτλων του.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε τον ΠΑΟΚ (20:00-Cosmote Sport 1) για την 5η αγωνιστική των Play Off της Stoiximan Superleague και από την στιγμή που ήδη έχει εξασφαλίσει την κατάκτηση του τίτλου, όλα τα βλέμματα στο ματς αυτό έχουν επικεντρωθεί στον εορτασμό της επιτυχίας αυτής με την φιέστα που θα γίνει.

Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκληρώνουν τις ετοιμασίες τους για την αποψινή μεγάλη βραδιά κι έδωσαν στον κόσμο τους μία γεύση από το πως προετοιμάζονται γι' αυτήν μέσω ενός βίντεο που ανέβασαν στα social media του.

Εκεί φαίνεται η ανανέωση που γίνεται στον τοίχο των τίτλων, όπου ενημερώνεται το συνολικό νούμερο των πρωταθλημάτων σε 48 ενώ προστίθεται και η φετινή ημερομηνία στο σημείο που καταγράφονται αναλυτικά οι τίτλοι του πρωταθλητή που έχουν κερδίσει.

Το βίντεο του Ολυμπιακού:

📍 G. Karaiskakis 🔴⚪️



🏆 Our Champions Wall has had an update! 👌🏻 pic.twitter.com/eQPRLSRN9B