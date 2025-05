Ο Ολυμπιακός τελικά βρήκε έναν Γιόβετιτς έξι χρόνια μικρότερο

Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα για τον δεύτερο φετινό σκόρερ του Ολυμπιακού.

Τελικά λοιπόν ο Γιάρεμτσουκ εξελίσσεται σε ένα νέο Γιόβετιτς για τον Ολυμπιακό. Όπως πέρυσι ο Μαυροβούνιος έδινε λύσεις στο β΄μισό της σεζόν με πολύτιμα γκολ, είτε έπαιζε βασικός, είτε έμπαινε αλλαγή, το ίδιο κάνει τώρα κι ο Ουκρανός.

Θα έλεγα μάλιστα ότι το κάνει κι ακόμη καλύτερα, καθώς ο Γιόβετιτς είχε βάλει έξι γκολ στην περσινή σεζόν, από τον Ιανουάριο και έπειτα (ενώ έως τότε είχε μόνο δύο), ενώ ο Γιάρεμτσουκ στο ίδιο διάστημα, από τον Ιανουάριο κι έπειτα (ενώ έως τότε είχε μόνο ένα γκολ), έχει βάλει ήδη οκτώ, κι ενώ του απομένουν τρία ακόμη παιχνίδια. Ο δε Γιόβετιτς είχε σκοράρει κι αυτός σε κρίσιμα παιχνίδια (βλέπε στο 3-2 με τη Φενέρμπαχτσε, στο 6-1 με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και στο 2-2 με τον Παναθηναϊκό), αλλά τι να πει κι ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος έχει βάλει γκολ σε δύο παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, σε δύο με την ΑΕΚ και σε ένα με την Μπόντο Γκλιμτ.

Οι δύο άσοι έχουν ασφαλώς κι άλλες ομοιότητες. Πρώτον, και οι δύο έχουν εμπειρίες και παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο, ιδίως ο Γιόβετιτς. Και δεύτερον, είναι και οι δύο επιθετικοί με ποιότητα και κλάση, με τον Γιόβετιτς πιο περιφερειακό και τον Γιάρεμτσουκ πιο πολύ της περιοχής. Ψηλά παιδιά και οι δύο και με πραγματικά καλή τεχνική.

Έχουν, βεβαίως, και διαφορές. Η μεγαλύτερη ότι ο Ουκρανός είναι έξι χρόνια μικρότερος, καθότι γεννημένος το Νοέμβριο του 1995, ενώ ο Γιόβετιτς Νοέμβριο του 1989. Μία ίσως ακόμη πιο σημαντική για τον Μεντιλίμπαρ-ο Ουκρανός δεν δυσφορεί όταν μένει στον πάγκο, ενώ ο Μαυροβούνιος τρελαινόταν, ιδίως όταν θεωρούσε ότι βρισκόταν σε καλή κατάσταση, είχε ρέντα κλπ.

Κι άλλη μία, που ενδιαφέρει περισσότερο το ταμείο της ΠΑΕ: ο Γιάρεμτσουκ έχει πιο μεγάλο συμβόλαιο, της τάξης του 1,5 εκ. Ευρώ ετησίως, ενώ ο Γιόβετιτς έπαιρνε έστω…λίγο πιο κάτω και είχε μονοετές συμβόλαιο, την στιγμή κατά την οποία ο Ουκρανός έχει πολυετές.

Κι εδώ κάπου μπαίνει ένα ερωτηματικό-έχει νόημα να έχει ο Ολυμπιακός για δεύτερο σέντερ φορ κάποιον που του κοστίζει 1,5 εκ. Ευρώ; Η, μήπως πρέπει να απαλλαγεί από ένα τόσο υψηλό συμβόλαιο ρεζέρβας, αφού μάλιστα φαίνεται να έχει αγορά ο Ουκρανός, δηλαδή μπορεί να βρεθεί ομάδα γι΄ αυτόν, που θα δίνει και στον Ολυμπιακό όσο ξόδεψε (περίπου 2,5 εκ. Ευρώ) για να τον αγοράσει.

Τα οικονομικά του κάθε συλλόγου είναι δική του υπόθεση. Αυτό που εγώ ξέρω είναι ότι μία ομάδα με τους στόχους του Ολυμπιακού πρέπει να έχει και δεύτερο φορ επιπέδου, με ένα δεν γίνεται-είδαμε και πέρυσι που έλειψε ένα μήνα ο Ελ Κααμπί στο Κόπα Άφρικα ότι είχε λείψει πολύ, ενώ και φέτος έχασε άλλο ένα μήνα λόγω τραυματισμού.

Τώρα, αν ο Γιάρεμτσουκ (2ος σκόρερ της ομάδας με 9 γκολ) είναι αυτό που θέλει ο Ολυμπιακός, ο προπονητής πρέπει να απαντήσει. Μέχρι πριν λίγους μήνες, εγώ δεν ήθελα να τον βλέπω, για να είμαι ειλικρινής. Αλλά εδώ και ένα δίμηνο βγάζει ένα άλλο πρόσωπο, εξαιρετικό. Και είναι και πιο φορμαρισμένος από τον Ελ Κααμπί, άσχετα αν ο Μεντιλίμπαρ επιλέγει για βασικό τον Ελ Κααμπί.

Εάν ο Ολυμπιακός μπορέσει να βρει με πιο χαμηλό συμβόλαιο ένα επιθετικό που κάνει όσα κάνει ο Γιάρεμτσουκ εσχάτως, και πουλήσει τον Ουκρανό, θα πούμε μαγκιά του. Πόσο εύκολο είναι αυτό, δεν το ξέρω. Δεν μου μοιάζει και πολύ εύκολο, όμως η καλή οργάνωση και οι καλές επιλογές αλλάζουν πράγματα .

Άσχετο:

Δεν υπάρχουν αυτά περί Φορτούνη, 15 εκ. Ευρώ και Νέομ. Έτσι απλά, δεν υπάρχουν. Η Νέομ μόλις τις προάλλες πλήρωσε 12 εκ. Ευρώ στη Λιόν και αγόρασε τα δικαιώματα του Μπενράχμα, που παίζει στην ίδια θέση με τον Φόρτου. Και τέλος πάντων, μην ασχολείστε με Νέομ και Φορτούνη.

Παρεμπιπτόντως, η Αλ Καλίτζ, στην οποία παίζει ο Φορτούνης, έκανε πρόταση στον Δώνη για νέο συμβόλαιο, καθώς είναι ευχαριστημένη μαζί του. Κι όσο μένει ο Δώνης εκεί, θα είναι κι ο Φορτούνης εκεί. Άρα, με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν παίζει ούτε για επιστροφή του στον Ολυμπιακό αυτό το καλοκαίρι. Εξάλλου κι ο ίδιος ικανοποιημένος είναι εκεί, με τα λεφτά κ.α.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Ολυμπιακός κέρδισε την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή, γιατί σκόραρε! Φαίνεται λίγο απλοϊκό, αλλά όπως έχω ξαναπεί με την ΑΕΚ του Αλμέίδα εδώ και μία ολόκληρη τριετία ισχύει το ίδιο ακριβώς πράγμα-όταν τρώει γκολ στη Φιλαδέλφεια, δεν μπορεί να κερδίσει. Συνήθως χάνει η, στην καλύτερη φέρνει ισοπαλία.

Κι αυτό το λένε τα δεδομένα, δεν είναι δική μου εξυπνάδα. Η ΑΕΚ έχει φάει γκολ σε 13 μεγάλα παιχνίδια της στη Φιλαδέλφεια και δεν έχει κερδίσει σε κανένα! Έχοντας εφτά ήττες (από Ολυμπιακό 1-3, 0-1, 0-2, από ΠΑΟΚ 2-3, από Άντβερπ 1-2, από Μαρσέϊγ 0-2 κι από Μπράϊτον 0-1) και έξι ισοπαλίες (με Ολυμπιακό 1-1, με ΠΑΟΚ 1-1 και 2-2, με ΠΑΟ 2-2, με Ντινάμο Ζάγκρεμπ 2-2 και με Άγιαξ 1-1).

Όλες οι νίκες της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια σε μεγάλα παιχνίδια της είναι όταν δεν έφαγε γκολ! Και τα δέκα! Με ΠΑΟΚ 2-0, 4-0, 2-0 και 1-0, με Παναθηναϊκό 1-0, 3-0 και 2-0, με Ολυμπιακό 3-0, 1-0 και 2-0. Ισοπαλίες 0-0 έχει δύο, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

Unai Emery: "We have to dominate our frustration and take experiences to get mature. We lost against Olympiacos in a semi-final and today against Palace. We are increasing our demands and improving over two years. This is the message."#AVFC https://t.co/r4MjZ15vyA