Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο Gazzetta για ποια ομάδα θα είναι κομμένο και ραμμένο το αποψινό ντέρμπι!

Μπορείς να το πεις και περίεργο το αποψινό ντέρμπι στο Καραϊσκάκη. Μπορεί να διακυβεύεται ένα πρωτάθλημα, μπορεί και τίποτα, που λέει ο λόγος.

Ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει ένα τρόπο να συνέλθει από την εικόνα του στα δύο προηγούμενα παιχνίδια και να μπει καλά. Είχαμε δει, άλλωστε, τι συνέβη στα δύο τελευταία ντέρμπι στα οποία μπήκε καλά στο Καραϊσκάκη: τα αποτελέσματα ήταν 6-0 με την ΑΕΚ για το Κύπελλο και 4-2 με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα…

Η ΑΕΚ έχει ορισμένα καλά στοιχεία στο παιχνίδι της, που αν την αφήσεις να τα αναπτύξει θα σε ταλαιπωρήσει και μπορεί να σου κάνει τεράστια ζημιά. Για παράδειγμα, μπαίνει πολύ καλά στα β΄ ημίχρονα των μεγάλων αγώνων της! Σε τρία διαφορετικά παιχνίδια της κόντρα στον ΠΑΟΚ τον τελευταίο καιρό σκόραρε στο 47΄, στο 48’ και στο 53’!!! Με τον δε Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή επίσης σκόραρε στο 47’! Κι επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, ο Μεντιλίμπαρ πρέπει να έχει προετοιμάσει καλά τους παίκτες του γι΄ αυτό το κομμάτι.

Γενικά, πάντως, μοιάζει για ένα ντέρμπι κομμένο και ραμμένο να το πάρει αυτός που θα ανοίξει το σκορ. Άλλωστε τελευταία ανατροπή σκορ στο Καραϊσκάκη όταν παίζουν Ολυμπιακός και ΑΕΚ έγινε το 2019, όταν ο Αραούχο είχε ανοίξει το σκορ στα πρώτα λεπτά, αλλά τελικό σκορ ήταν ένα 4-1 για τον Ολυμπιακό. Έκτοτε, o Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ 10 φορές και κέρδισε τις εννιά (ισοφαρίστηκε σε ένα ματς, 1-1) και η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ δύο φορές και κέρδισε και τις δύο!

Θεωρητικά μπορεί κάποιος να πει ότι ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει πάρει τον αέρα της ΑΕΚ του Αλμέϊδα στα μεταξύ τους παιχνίδια. Ακόμη και στο πρώτο τους παιχνίδι, πέρυσι τέτοιο καιρό, στη νίκη 1-0 της ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια με ένα γκολ στο 90ο λεπτό, οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ένα επίπεδο πάνω και απλά είχαν ένα ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών. Στα επόμενα τέσσερα παιχνίδια τους, ο Ολυμπιακός κέρδισε στο Καραϊσκάκη διαδοχικά με 2-0, με 4-1 και με 6-0, αλλά και στη Φιλαδέλφεια με 1-0 χάρη σε γκολ στο 90ο λεπτό αυτός πλέον, ενώ στο τελευταίο τους παιχνίδι η ΑΕΚ κυριάρχησε και κέρδισε 2-0 στη Φιλαδέλφεια σε μία ρεβάνς πάντως του 6-0 του Φαλήρου.

Να δούμε πώς θα αντιδράσει σήμερα που θα παίξει χωρίς Ορτέγκα, Όρτα, Κωστούλα, με τον Πιρόλα να προέρχεται από ενοχλήσεις και τον Ρέτσο από αποχή ενός μήνα από την δράση λόγω τραυματισμού, απέναντι σε μί ΑΕΚ που με εξαίρεση τον Λιούμπισιτς θα είναι κομπλέ.

Άσχετο:

Για την στόχευση των ορισμών του Λανουά σε όλα πλέον τα παιχνίδια του Ολυμπιακού έχω βαρεθεί να γράφω.

Τώρα, φέρνει έναν Ιταλό διαιτητή, τον Κολόμπο, την στιγμή κατά την οποία μέσα σε ακριβώς τρία χρόνια η ΑΕΚ έχει παίξει πέντε ντέρμπι με Ιταλούς διαιτητές κι έχει τρεις νίκες (3-1 τον Ολυμπιακό έξω, 1-0 τον ΠΑΟΚ μέσα και 2-1 τον ΠΑΟ έξω), μία ισοπαλία (1-1 με τον ΠΑΟΚ μέσα) και μία ήττα (1-3 από τον Ολυμπιακό μέσα), με διαιτησία 100% υπέρ της σε εκείνη τη μοναδική ήττα της και με αποβολή του Μπιέλ από το 70ο λεπτό.

Ο δε Ολυμπιακός με Ιταλό διαιτητή στο ίδιο διάστημα έχει μόλις μία νίκη, εκείνο το 3-1 στη Φιλαδέλφεια με άγρια εις βάρος του διαιτησία, δύο ισοπαλίες (0-0 με τον ΠΑΟΚ έξω και 1-1 με τον ΠΑΟ μέσα σε ματς που διακόπηκε και εξαιτίας της συμπληρωματικής έκθεσης του Μαρέσκα το έχασε 0-3 στα χαρτιά) και δύο ήττες (1-3 από την ΑΕΚ μέσα και 1-2 από τον Άρη έξω).

Όπως βλέπετε, η μία ομάδα είναι σούπερ με Ιταλούς διαιτητές και η άλλη ομάδα είναι χάλια.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Η διαιτησία μπορεί να παίξει το δικό της ρόλο στο αποψινό ντέρμπι όχι μόνο στις αποφάσεις στις τελικές αποφάσεις (εδώ υπάρχει πάντως και VAR, ο Ολλανδός Φαν Μπούκελ), αλλά και στον τρόπο που θα σφυρίζει. Τι εννοώ: Για παράδειγμα, αν ένας διαιτητής αφήνει το σκληρό παιχνίδι, αυτό ευνοεί την ομάδα που αρέσκεται να παίζει σκληρά και δυναμικά.

Και ξέρουμε όλοι ότι έτσι παίζει η ΑΕΚ. Είναι τέτοιος ο τρόπος παιχνιδιού της πάντοτε με προπονητή τον Αλμέϊδα. Οι παίκτες της παίζουν πολύ δυναμικά, κάνουν πολλά φάουλ κλπ. Ειδικά δε τώρα που στην τελευταία τους επίσκεψη στο Καραϊσκάκη έχουν φάει έξι γκολ, καταλαβαίνει ο καθένας ότι θα τα δώσουν όλα, θα παίξουν πολύ δυνατά και θα θέλουν πάση θυσία να αποφύγουν μία νέα ήττα τους από τον Ολυμπιακό.

Να θυμίσω μάλιστα ότι στα δύο παιχνίδια των δύο ομάδων στη Φιλαδέλφεια μετά το 6-0 στο Καραϊσκάκη, οι παίκτες της ΑΕΚ με την ανοχή ενός Γερμανού διαιτητή που τα είχε κάνει πάνω του κι ενός Νορβηγού της πλάκας ήταν πολύ σκληροί και αποκτούσαν πλεονέκτημα στις μονομαχίες. Για να καταλήξω, οι παίκτες του Ολυμπιακού πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για κάτι ανάλογο και σήμερα.

Τι θα κάνει ο Ιταλός Κολόμπο, θα το δούμε. Αν κρίνω, πάντως, απ΄ όσο τον είδα στο Ζάλτσμπουργκ-Ολυμπιακός 1-0 τις προάλλες για το Γιουθ Λιγκ, το άφηνε το σκληρό παιχνίδι των Αυστριακών με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😀

Even in his early days at Olympiacos, we were seeing glimpses of how devastating Yaya Toure could be going forward. An assist to the great Rivaldo vs Real Madrid, whilst flattening Sergio Ramos 🥶



A top player hiding in plain sightpic.twitter.com/Cu2ZpbqiCn