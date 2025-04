Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για τον Πεπ Μπιέλ που…αναστήθηκε στο MLS!

Να είναι άραγε απλά ένα καλό διάστημα, μια περίοδος φορμαρίσματος, ρέντας κι άλλα τέτοια σχετικά; Η, ο Πεπ Μπιέλ να βρήκε επιτέλους τον καλό εαυτό του, μετά από μία μέτρια έως απογοητευτική τριετία στον Ολυμπιακό-κι όχι μόνο;

Αυτή την στιγμή, πάντως, και μετά τις εφτά πρώτες αγωνιστικές του MLS, o Ισπανός μεσοκυνηγός έχει στο ενεργητικό του δύο γκολ και πέντε ασίστ (!) με τη Σάρλοτ, που βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας του ομίλου της. Με τον Μπιέλ πρωταγωνιστή, καθώς κατά μέσο όρο έχει γκολ η, ασίστ ανά παιχνίδι, με συνέπεια να αποθεώνεται από τον Τύπο στην Αμερική και να τον αποκαλούν «μάγο»!

7️⃣ Matches

⚽️ 2 Goals

🎯 5 Assists



Pep Biel has been on fire this season for Charlotte FC! 🔥The Spanish magician is on loan with The Crown until August 1. pic.twitter.com/snwRZkCD7A — TopBin90 (@Topbin90) April 7, 2025

Άλλωστε, μιλάμε για τον πρώτο παίκτη σε ασίστ σε αυτό το ξεκίνημα του πρωταθλήματος!

Υπάρχει μάλιστα μία ανάρτηση, στην οποία κάποιος μπορεί να δει τρεις από τις καταπληκτικές πάσες του, με μία κερδισμένη αποβολή και δύο από τα γκολ που δημιούργησε σε τρία διαφορετικά παιχνίδια ο 28χρονος άσος, που ακόμη ανήκει στον Ολυμπιακό και παίζει δανεικός έως τις 31 Ιουλίου (με οψιόν αγοράς) στη Σάρλοτ. Μπορείτε να δείτε ότι είναι με τον ίδιο τρόπο, με εκπληκτικής ακρίβειας πάσες στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας. Με τον Αμερικάνο αναλυτή να εκθειάζει τον Μπιέλ για το όραμα στο παιχνίδι του, για την κοφτερή του κάθετη πάσα και για τις κινήσεις στην αντίθετη κατεύθυνση.

La vision, Le type de passe. ❤️

Tranchante, verticale

Des déplacements à contre sens pour servir des passes millimétrées vers le but



Pep Biel sera un joueur à surveiller pour MTL ce samedi #CFMTL pic.twitter.com/okuynEQYny — Patrice Bernier (@pbernier10) April 9, 2025

Ο Μπιέλ σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια έπαιξε πίσω από τον σέντερ φορ, αλλά στο τελευταίο χρησιμοποιήθηκε ως έξω δεξιά και ρωτήθηκε σχετικά για τη θέση που προτιμάει να αγωνίζεται-και στην οποία δεν έπαιξε σχεδόν ποτέ στον Ολυμπιακό…

Pep Biel says he feels most comfortable playing in the middle, but if Dean Smith puts him out wide "I will play there" 😎 pic.twitter.com/BaDVx1rUJr April 6, 2025

Γενικά ο Μπιέλ είναι ΤΟ πρόσωπο στη Σάρλοτ μία ομάδα που έχει από 30.000 έως 50.000 κόσμο εντός έδρας.

Back at home and aiming to keep their unbeaten streak alive in CLT- @CharlotteFC hosts @NashvilleSC!



Tune into @wfnz at 2pm for pregame coverage, plus an exclusive interview with midfielder/ self-proclaimed fashionista, Pep Biel ⚽️



📻 https://t.co/wbo0bAMETc pic.twitter.com/MN39CX28M7 — Anna Witte (@AnnaWitte_) April 5, 2025

“Now I’m in a place where I’m 𝐜𝐨𝐦𝐟𝐨𝐫𝐭𝐚𝐛𝐥𝐞 and 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭”@EricKrakauer catches up with Pep Biel after his standout week and reacts to his first ever EAFC TOTW card. pic.twitter.com/uGMkdO09jt March 28, 2025

Επιπλέον περιλαμβάνεται συνεχώς στην ιδανική ενδεκάδα της αγωνιστικής.

Μπορούμε εδώ να δούμε και τον τρόπο με τον οποίο σκοράρει, πλασάροντας υποδειγματικά

We thought the audio footage was lost forever… but thanks to our booth cam for capturing the audio of Pep Biel’s opener for @CharlotteFC last weekend!



(I know I said first 1st Half goal. I meant to say “at home”)#ForTheCrown👑|@AnnaWitte_ pic.twitter.com/phnVV6ZmeW — Will Palaszczuk (@WilliePStyle) March 26, 2025

Breakthrough in Charlotte!



Zaha’s work leads to a finish from Pep Biel for the opener.



📺 #MLSSeasonPass, Apple TV+ or FOX: https://t.co/TODtDN7ci3 pic.twitter.com/o7Mw39ruzE — Major League Soccer (@MLS) March 1, 2025

Εδώ ένας συμπαίκτης του, κυνηγός κι αυτός, ο Κολομβιανός Βάργκας, δηλώνει ότι, με τον Μπιέλ είναι σαν να έχει τρεις εξτρά παίκτες η Σάρλοτ!!!!

“Having Pep Biel is like having 3 extra players.” pic.twitter.com/TCkhnzgAcd — TopBin90 (@Topbin90) March 23, 2025

Ρε θα μας τρελάνουν;

Άσχετο: Το τραπέζι έκανε τις προάλλες ο Μπιανκόν στους συμπαίκτες του για τα γενέθλια του. Ο Γάλλος είναι από τους παίκτες που λέμε ότι «κάνουν καλό στα αποδυτήρια».

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έχει λίγο…γούστο ότι Μεντιλίμπαρ και Λουτσέσκου έχουν αναμετρηθεί έξι φορές και κανένα παιχνίδι τους δεν έχει λήξει ισόπαλο!

Ο Βάσκος έχει τέσσερις νίκες, δύο στο Καραϊσκάκη (με 2-1) και δύο στην Τούμπα (με 4-1 και 3-2), ενώ ο Ρουμάνος έχει δύο νίκες, και τις δύο στην Τούμπα (2-0 και 2-1).

Μπορεί κάποιος να προσέξει ότι στα έξι μεταξύ τους παιχνίδια έχουν μπει 21 γκολ, δηλαδή 3,5 κατά μέσο όρο ανά ματς. Κανείς τους δεν έχει κερδίσει με 1-0, αλλά μόνο βάζοντας από δύο έως τέσσερα γκολ στον άλλο!

Και για το τέλος ένα ιμότζι