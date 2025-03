Ουζουνίδης: «Ο κόσμος του Άρη αξίζει πολλά περισσότερα από την 5η θέση»

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης μίλησε στην κάμερα της NOVA ενόψει της πρεμιέρας του Άρη με αντίπαλο τον Αστέρα Τρίπολης για τα Play Off 5-8 της Stoiximan Superleague.

Ο Άρης δεν κατάφερε να τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Stoiximan Superleague και συνεπώς θα αγωνιστεί στα Play Off 5-8, με την απόσταση από τους άλλους τρεις διώκτες του να είναι στο τρίποντο.

Οι Θεσσαλονικείς ξεκινάνε με δύσκολη «έξοδο» στην Τρίπολη, όπου θα αντιμετωπίσουν τον Αστέρα AKTOR (29/3, 19:30) και ο Μαρίνος Ουζουνίδης μίλησε ενόψει του ματς στην κάμερα της NOVA, στην οποία τόνισε πως ο στόχος της 5ης θέσης δεν αξίζει στον κόσμο του Άρη.

Οι δηλώσεις του Ουζουνίδη:

Για το αν η διακοπή των τριών εβδομάδων ωφέλησε την ομάδα του: «Κάναμε προπονήσεις αυτό το διάστημα και δουλέψαμε κάποια πράγματα που θέλαμε. Θα φανεί στον αγώνα του Σαββάτου (29/3), αν μας ωφέλησε…».

Για το πώς περιμένει το παιχνίδι με τον Αστέρα AKTOR, που είναι το πρώτο του μίνι πρωταθλήματος των Play Off, στο οποίο υπάρχει πολύ σημαντικός στόχος για τον Άρη: «Πράγματι, ο στόχος είναι πολύ σημαντικός για εμάς, όπως και για τις άλλες ομάδες που συμμετέχουν στα Play Off. Σε αυτή τη διαδικασία του μίνι πρωταθλήματος, πάντα το πρώτο ματς είναι σημαντικό. Εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα τριών βαθμών. Αυτή είναι η πραγματικότητα και πρέπει να τη δεχτούμε, ανεξαρτήτως αν, όπως έχουμε πει, δεν συμφωνούμε με αυτό που συμβαίνει (σ.σ. εννοεί τον τρόπο βαθμολόγησης των ομάδων στο ξεκίνημα των αγώνων του γκρουπ 5-8 στα Play Off). Θα είναι για εμάς, λοιπόν, πολύ σημαντικό να μπορέσουμε να νικήσουμε στο πρώτο παιχνίδι. Η νίκη στο ξεκίνημα πάντα δίνει μια άλλη ώθηση, άλλη αύρα για τη συνέχεια».

Για το αν στο διάστημα της διακοπής πέρασε στην ομάδα όλα εκείνα τα στοιχεία, που ήθελε να περάσει εν όψει Play Off: «Πράγματι, ήταν μεγάλο το διάστημα της διακοπής. Βεβαίως, δεν ήμασταν όλοι, διότι έλειπαν παίκτες (σ.σ. οι διεθνείς), ενώ είχαμε και κάποια προβλήματα τραυματισμών. Πιστεύω ότι τα παιδιά είναι καλά κι ότι έχουν καταλάβει τη σημασία του παιχνιδιού που έχουμε μπροστά μας, ώστε να παρουσιαστούμε όσο καλύτεροι μπορούμε. Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει μόνο η ποιότητα. Χρειάζονται κι άλλα στοιχεία. Χρειάζεται δύναμη, αποφασιστικότητα, συγκέντρωση και πόσο θέλεις αυτά τα παιχνίδια. Σε δεύτερη μοίρα έρχονται η τεχνική και η ποιότητα. Πρέπει να βάλουμε αυτά τα στοιχεία στο παιχνίδι μας, αν θέλουμε να έχουμε καλό αποτέλεσμα».

Για τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR, η επισήμανση ήταν ότι διαπίστωσε από πρώτο χέρι, στον αγώνα του περασμένου Δεκεμβρίου μεταξύ των δύο ομάδων, τότε στο ξεκίνημά του ως προπονητής του Άρη, ότι χρειάζεται η δύναμη: «Κι ο Αστέρας, κι ο ΟΦΗ κι ο Ατρόμητος, που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, είναι καλές ομάδες. Δεν βρίσκονται τυχαία στα Play Off. Κι εμείς, όμως, είμαστε καλή ομάδα. Αυτό που λέω είναι ότι ίσως ποιοτικά να έχουμε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες ομάδες, αλλά δεν είναι αυτό το στοιχείο που θα κάνει τη διαφορά στα Play Off. Είναι πόσο θέλεις να πετύχεις. Πιστεύω ότι οι παίκτες μας έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι να τερματίσουμε πρώτοι στο γκρουπ μας!».

Για το ποια πρέπει να είναι η προσέγγιση του αγώνα αυτή τη φορά από την πλευρά του Άρη: «Εκείνο δεν ήταν παιχνίδι… Σε εκείνο υπήρχαν ειδικές συνθήκες, λόγω της βροχής. Πιστεύω ότι τώρα θα είναι εντελώς διαφορετικό ματς. Πρέπει να σεβαστούμε πολύ την αντίπαλη ομάδα. Ο Αστέρας είναι μια ομάδα, που έχει συνοχή και το δικό της στιλ παιχνιδιού. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην αμυντική μας μετάβαση. Επίσης, στις στημένες φάσεις των αντιπάλων, γιατί είναι καλοί σε αυτές. Δεν απομονώνουμε κάποιο στοιχείο. Εξαρτάται από το πώς θα δούνε οι παίκτες μας τη διαδικασία αυτών των παιχνιδιών».

Για το αν έχουν αντιληφθεί τη σημασία: «Θέλω να πιστεύω πως ναι!».

Για τα σημεία κλειδιά σε αυτή τη σειρά των αγώνων, μιας κι έχει την εμπειρία: «Το πρώτο παιχνίδι είναι πάντα πολύ σημαντικό. Αν έχεις ένα καλό αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι, αυτό δίνει μεγάλη ώθηση. Βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει ότι αν νικήσουμε, τελείωσε ή αν ηττηθούμε, χανόμαστε. Υπάρχουν κι άλλα παιχνίδια στη σειρά. Λέω, όμως, ότι είναι πολύ σημαντικό το πρώτο παιχνίδι, γιατί είναι έτσι το πρόγραμμα, που ξεκινάμε με αγώνα εκτός κι ακολουθούν άλλοι δύο εντός».

Για τις εντυπώσεις του από αυτό που βίωσε στην γιορτή του Άρη για τα 111 χρόνια ιστορίας: «Ήταν πολύ όμορφα! Ήταν πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Βλέπεις την αγνή αγάπη του κόσμου για την ομάδα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, που είδα πολλά νέα παιδιά! Γενικώς, ήταν μια ωραία ατμόσφαιρα και πιστεύω ότι όσοι ήρθανε, τη χαρήκανε τη γιορτή!».

Για το αν το δώρο της ποδοσφαιρικής ομάδας στους φίλους του συλλόγου θα είναι η πέμπτη θέση: «Δεν το βλέπω έτσι! Πιστεύω ότι ο κόσμος του Άρη αξίζει πολλά περισσότερα από την πέμπτη θέση…».