Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο gazzetta τα δεδομένα του ορισμού των Σλοβένων διαιτητών για το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

Έγραψα χθες όσα έγραψα για τον Ολυμπιακό, τη διαιτησία, την ΚΕΔ του Λανουά.

Μέσα σε 24 ώρες ήρθε η…απάντηση, θα την έλεγε κάποιος και δικαίωση. Με τον ορισμό του Σλοβένου Ομπρένοβιτς (αλλά και του VAR Γιούγκ) στο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός την Κυριακή στο Καραϊσκάκη. Είναι η δεύτερη φορά που ο διεθνής ρέφερι ορίζεται και στις δύο ομάδες.

Ο Ομπρένοβιτς είχε σφυρίξει προς το τέλος του περσινού πρωταθλήματος το Άρης-Ολυμπιακός 1-1, όπου οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την τελευταία τους ουσιαστικά ελπίδα για την κατάκτηση του τίτλου. Μία διαιτησία ξεκάθαρα εχθρική προς τον Ολυμπιακό, ιδιαίτερα στο κρίσιμο β΄ ημίχρονο. VAR ήταν, κι εκεί, ο Γιούγκ, με υπόδειξη του οποίου ο Ομπρένοβιτς ακύρωσε γκολ του Γιόβετιτς στο 0-0 για φάουλ του Ζέλσον.

Ο ίδιος Σλοβένος, ο Ομπρένοβιτς, έπαιξε φέτος στην κρίσιμη ρεβάνς Παναθηναϊκός-Βίκινγκουρ (2-0) στο Κόνφερενς Λιγκ. Και με το αποτέλεσμα στο 0-0 άφησε να περάσει «έτσι» φάση πέναλτι του Ίνγκασον υπέρ των φιλοξενούμενων στο 39ο λεπτό. Για τη φάση αυτή διαμαρτυρήθηκαν αμέσως τόσο ο επιθετικός της Βίκινγκουρ, όσο και ο προπονητής της, που μάλιστα μίλησε και στη συνέντευξη Τύπου για τη συγκεκριμένη στιγμή, εκφράζοντας τα σοβαρά παράπονα του για τη διαιτησία του Ομπρένοβιτς.

Να καταγράψω επιπλέον…

Πρώτον, με επίσης Σλοβένο διαιτητή (τον Βίντσιτς) έχουν γίνει άλλα δύο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη. Το πρώτο 0-0 με πολύ κόντρα για τον Ολυμπιακό διαιτησία και το δεύτερο 1-1, τη φετινή σεζόν, με την άδικη (και κατά την ΚΕΔ του Λανουά) αποβολή του Κοστίνια, που άφησε την ομάδα του Μεντιλίμπαρ με 10 παίκτες για 55 λεπτά και τους «πράσινους» τελικά να ισοφαρίζουν με πέναλτι…

Δεύτερον, με τον Σλοβένο Γιούγκ διαιτητή (θα είναι τώρα VAR) τα παιχνίδια των «ερυθρόλευκων» έχουν λήξει ως εξής: ΑΕΚ-Ολυμπιακός 1-0, Γουέστ Χαμ-Ολυμπιακός 1-0, Ολυμπιακός-Φράϊμπουργκ 0-3, ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-0, Ολυμπιακός-Λεβάντε 0-1. Ο Γιούγκ ήταν VAR όχι μόνο στο Άρης-Ολυμπιακός 1-1 πέρυσι, αλλά και στο Ολυμπιακός-ΑΕΚ 0-0 πρόπερσι. Δηλαδή, σε εφτά παιχνίδια με τον Γιουγκ, είτε ως διαιτητή, είτε ως VAR, ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει ποτέ!!! Ιστορικά με κανένα άλλο διαιτητή ο Ολυμπιακός δεν είχε χειρότερα αποτελέσματα.

Τρίτον, με τον Γιούγκ διαιτητή ο Παναθηναϊκός είχε φέρει 0-0 εκτός έδρας με την ΑΕΚ το 2022. Με έναν ακόμη Σλοβένο διαιτητή, τον Βίντσιτς, ο Παναθηναϊκός παίζοντας τρεις φορές στην Τούμπα, έχει φέρει δύο ισοπαλίες με τον ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα κι έχει μία ήττα από τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο.

Δεν ξέρω, αρκούν αυτά;…

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός για τον Έσε δεν είχε ποτέ προσφορά από την Ισπανία-ούτε από την Αγγλία. Και οι δύο προτάσεις που έχουν φτάσει στον Πειραιά για τον Αργεντίνο είναι από την Ιταλία. Στο Καμπιονάτο έχει, τουλάχιστον μέχρι τώρα, μεγάλη πέραση.

Ο πρόεδρος του Πανσερραϊκού τα εξήγησε όλα για την υπόθεση της μεταγραφής του Μπετανκόρ στον Ολυμπιακό τον Ιανουάριο και την παραμονή του στις Σέρρες μέχρι το καλοκαίρι υπό τη μορφή του δανεισμού. Δικαιώνοντας απολύτως, έστω μετά από δύο μήνες, τα όσα είχα γράψει και πει από τότε, ότι δηλαδή άλλη μεγάλη ελληνική ομάδα είχε πάει να πάρει τον Ισπανό κι ότι ο Ολυμπιακός επενέβη στο τέλος και τον απέκτησε.

Δήλωσε λοιπόν ο Καζίας…

Πρώτον, είχε κι άλλες προτάσεις ο Πανσερραϊκός τον Ιανουάριο για τον Μπετανκόρ, από ομάδες που ήθελαν την αγορά άμεσα του παίκτη, που το καλοκαίρι έμενε ελεύθερος. Με τις Σέρρες, όμως, να μην θέλουν να τον δώσουν, καθώς ο Ισπανός γκολτζής ήταν απαραίτητος στη μάχη της σωτηρίας.

Δεύτερον, όταν έσπευσε ο Ολυμπιακός για να πάρει τον Μπετανκόρ, «πιθανόν και για να μη δυναμώσει άλλη, ανταγωνιστική προς αυτόν ομάδα, ο Πανσερραϊκός απάντησε ότι δίνει τον παίκτη με την προϋπόθεση να μείνει έως το καλοκαίρι για να βοηθήσει την ομάδα να μείνει στην κατηγορία». Κάτι που αποδέχθηκε ο Ολυμπιακός, καθώς επιπλέον χάλασε τότε η μεταγραφή του Γιάρεμτσουκ στη Βενέτσια κι έβαλε ο Ουκρανός κι εκείνο το ωραίο γκολ επί του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο.

Τα πράγματα δηλαδή είναι πολύ πιο απλά απ΄ όσο θέλουν κάποιοι να τα φαντάζονται…

Most advanced non-big-5⃣ young players 🌏 last year experience ratio versus same age & position players 🌟

🥇 #EstevaoWillian 🇧🇷 x2.38

🥈 #GeovanyQuenda 🇵🇹 x2.24

🥉 #KendryPaez 🇪🇨 x2.22#Rigg 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Mouzakitis 🇬🇷 #Hato 🇳🇱 #JobeBellingham 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #Kostoulas 🇬🇷 #Vuskovic 🇭🇷 #Maksimovic 🇷🇸 pic.twitter.com/TN1NaosrSo