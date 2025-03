Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει μέσα από το blog του στο gazzetta την εξέλιξη του πρωταθλήματος από διαιτητικής πλευράς.

Ειλικρινά, προσπαθώ να βρω κάποιες απαντήσεις, όταν βλέπω τους περισσότερους ορισμούς και, βεβαίως κυρίως, κάποιες διαιτησίες. Κι αναρωτιέμαι: μήπως ο Ολυμπιακός χαλάει τη…σούπα του Λανουά;

Μήπως ο Γάλλος αρχιδιαιτητής έχει στο μυαλό του ένα αφήγημα για ένα πρωτάθλημα θρίλερ, που θα κριθεί την τελευταία αγωνιστική και θα το διεκδικήσουν δύο και τρεις ομάδες; Και με ένα τέτοιο πρωτάθλημα, θα μπορεί κι ο ίδιος να λέει ότι χάρη και καλά στις διαιτησίες 50-50, υπάρχει μία τέτοια δραματική εξέλιξη; Μόνο που ο Ολυμπιακός το αφήγημα αυτό, αν υπάρχει, το χαλάει, με το +7 από το δεύτερο της βαθμολογίας ενώ κανονικά, χωρίς θεαματικές ανατροπές, θα τον πάρει τον τίτλο με +10 η, +12. Εκτός και αν, έχουμε θεαματικές ανατροπές!...

Πραγματικά δεν ξέρω. Εικασίες κάνω, προσπαθώντας να βρω κάποια άκρη. Διότι μπαίνουμε την Κυριακή στα πλέϊ οφ έξι αγωνιστικών που είναι όλες μόνο ντέρμπι και διαπιστώνω κάνοντας την σχετική ανάλυση ότι μόνο ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τόσο μεγάλο πρόβλημα στη διαιτησία στα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Το ότι αποδείχθηκε, μέσα από τα αποτελέσματα του, πολύ σκληρός για να πεθάνει, σημαίνει πολλά, για την ισχύ του, αλλά μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Υπό την έννοια, ότι επειδή καταφέρνει μέχρι τώρα να ξεπερνάει τα εμπόδια που του βάζουν, δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα καταφέρει να συμβεί το ίδιο και στα πλέϊ οφ…

Από τα έξι ντέρμπι που έδωσε ο Ολυμπιακός στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, είχε τεράστιο πρόβλημα διαιτησίας στα δύο! Δύο στα έξι είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Και γίνεται το πρόβλημα ακόμη πιο έντονο, όταν αφορά τόσο μεγάλα διαιτητικά λάθη, που προσέξτε, τα παραδέχθηκε η ίδια η ΚΕΔ μέσα από τους σχολιασμούς της στα βίντεο κάθε αγωνιστικής. Ο Λανουά κι ο Ιταλός Βαλέρι αναγνώρισαν ευθέως ότι πρώτον η αποβολή του Κοστίνια για το φάουλ στον Ντζούρισιτς στο 1-1 με τον ΠΑΟ ήταν λάθος και δεύτερον ότι αντιθέτως έπρεπε να αποβληθεί ο Μήτογλου στη Φιλαδέλφεια για την «καρατιά» στον Τζολάκη.

Δηλαδή η ίδια η ΚΕΔ ομολόγησε ότι άδικα ο Ολυμπιακός έπαιξε επί 55 λεπτά ένα ντέρμπι με παίκτη λιγότερο και ότι επίσης άδικα ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε σε ένα άλλο ντέρμπι με παίκτη παραπάνω για ένα ολόκληρο ημίχρονο. Παραδέχθηκε τα τεράστια λάθη που έγιναν αντίστοιχα από τους δύο διαιτητές που η ίδια η ΚΕΔ έφερε, τον Σλοβένο Βίντσιτς και τον Γερμανό Γιαμπλόνσκι. Όμως, και μόνο ο ορισμός αυτών των δύο διαιτητών προϊδέαζε για το κακό βαθμό επιτυχίας τους.

Διότι, ο μεν Βίντσιτς είναι έμπειρος διαιτητής, αλλά Σλοβένος. Και στην Εθνική Σλοβενίας έπαιζαν-παίζουν επί χρόνια τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού (Τσέριν, Σπόραρ, Βέρμπιτς). Καθαρά ανθρώπινα δηλαδή να το πάρεις, ένας Σλοβένος διαιτητής (το ίδιο κι ο VAR, γενικά ένα διαιτητικό γκρουπ) μπορείς να εικάσεις ότι θα βλέπει με μεγαλύτερη συμπάθεια μία ομάδα στην οποία παίζουν-έπαιζαν τόσοι συμπατριώτες του. Και μια συμπάθεια μπορεί να βγει μέσα στο παιχνίδι.

Κι η Σλοβενία τι είναι, ένα μεγάλο «χωριό» είναι, όπου ο ένας ξέρει τον άλλο, που λέει ο λόγος. Η έκταση της είναι σαν της Πελοποννήσου και ο πληθυσμός της δύο εκατομμύρια άνθρωποι. Προσέξτε επιπλέον κάτι: ο Σλοβένος έχει σφυρίξει τέσσερις φορές τον ΠΑΟ για το πρωτάθλημα, δύο φορές στο Καραϊσκάκη και δύο φορές στην Τούμπα. Κι ο ΠΑΟ δεν έχασε σε κανένα από τα τέσσερα, είτε από τον Ολυμπιακό, είτε από τον ΠΑΟΚ, με Σλοβένο να έχει σφυρίξει τα δύο από αυτά φέτος…

Ο δε Γιαμπλόνσκι είναι ο πιο άπειρος Γερμανός διεθνής διαιτητής και δεν είναι παράλογο να επηρεάζεται από μία καυτή έδρα, όπως η Φιλαδέλφεια, στα 34 χρόνια του. Το είχαμε δει το ίδιο πράγμα και πέρυσι στο ΠΑΟ-Ολυμπιακός 2-0 και φέτος στο ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3, ενώ το…παραείδαμε τις προάλλες στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-1 που χαρίστηκε σε δύο αποβολές παικτών της ΑΕΚ, με αποκορύφωμα φυσικά το αντιαθλητικό παίξιμο του Μήτρογλου στον Τζολάκη, σε ένα ντέρμπι παράδειγμα προς αποφυγή σε ό,τι αφορά τον πειθαρχικό έλεγχο.

Επιπλέον να δούμε ότι ο Ολυμπιακός όχι απλά έχει αδικηθεί κατάφωρα στα δύο αυτά ντέρμπι, αλλά και στα υπόλοιπα τέσσερα ντέρμπι της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος δεν έχει πάρει το παραμικρό σφύριγμα. Σε αντίθεση με τις άλλες μεγάλες ομάδες και ειδικά τον Παναθηναϊκό, που έχει μόνο υπέρ του σφυρίγματα και δη απολύτως καθοριστικά-βλέπε όχι μόνο την υπέρ του αποβολή του Κοστίνια (παίζοντας με 10 ο Ολυμπιακός ισοφαρίστηκε τελικά από ένα πέναλτι), αλλά και το μη καταλογισμό πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ με το αποτέλεσμα στο 0-0 (και τον ΠΑΟ να κερδίζει τελικά 1-0 πάλι με πέναλτι). Βάλτε και το 2-1 επί του ΠΑΟΚ, που ήρθε με γκολ στο 90’ και τον ΠΑΟΚ να παίζει από το 60’ με 10 παίκτες στο ΟΑΚΑ. Κοινώς, στα μισά ντέρμπι, στα τρία από τα έξι, οι «πράσινοι» είχαν κρίσιμες διαιτητικές αποφάσεις για λογαριασμό τους.

Τέλος πάντων, ας αναμένουμε τον ορισμό του ντέρμπι της Κυριακής στο Καραϊσκάκη. Αν θέλετε την πρόβλεψη μου, και το γράφω από τώρα, ας πούμε βλέποντας την…κρυστάλλινη μαγική μπάλα, καλός ορισμός για τον Ολυμπιακό δεν θα είναι. Σε ένα παιχνίδι που πολλοί το περιμένουν πως και πως για να «ξαναρχίσει» το πρωτάθλημα με ένα στραβοπάτημα του Ολυμπιακού…

Άσχετο: Πάει τόσο καλά η Νέομ και ο ίδιος εκεί, στη Σαουδική Αραβία, που του πρότειναν νέο τριετές συμβόλαιο του Κυριάκου Δουρέκα! Κι ο πρώην διευθυντής του Ολυμπιακού και της Νότιγχαμ, σκέφτεται να αποδεχθεί την πρόταση. Πολύ απλά διότι το πρότζεκτ στη Νέομ είναι τεράστιο και οι προδιαγραφές για κάτι σπουδαίο είναι μεγάλες. Αποδείχθηκε δε ότι έκανε την καλύτερη επιλογή όταν πριν ένα χρόνο έκανε το βήμα από την Αγγλία στη Σαουδική Αραβία.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Δύο παίκτες που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό πρωταγωνιστούν σε αυτό το ξεκίνημα του νέου πρωταθλήματος του MLS. Ο Βέλγος Κάϊπερς από τους Σικάγο Φάϊρ είναι δεύτερος σκόρερ με πέντε γκολ (συν μία ασίστ) μετά τις πέντε πρώτες αγωνιστικές, ενώ ο Ισπανός Πεπ Μπιέλ από τους Σάρλοτ έχει ήδη στο ενεργητικό του δύο γκολ και τέσσερις ασίστ!

Λεπτομέρεια: για πρώτη φορά μετά από τότε που πήρε μεταγραφή από την Κοπεγχάγη, ο Μπιέλ παίζει στη θέση που του ταιριάζει, δηλαδή πίσω από το σέντερ φορ, εκεί που έπαιξε μία σεζόν στη Δανία, καταγράφοντας 18 γκολ και 15 ασίστ! Στον Ολυμπιακό, αλλά και στην Άουγκσμπουργκ, που ήταν έξι μήνες δανεικός, αλλά ακόμη και στους Σάρλοτ στο προηγούμενο εξάμηνο, τον έβαζαν πάντοτε έξω δεξιά και κανείς προπονητής δεν του πήρε όσα μπορούσε να δώσει ο παίκτης.

Ο δανεισμός του Μπιέλ λήγει στις 31 Ιουλίου και λογικά οι Αμερικάνοι θα κάνουν χρήση της οψιόν αγοράς του και θα τον πάρουν από τον Ολυμπιακό, εφόσον συνεχίσει έτσι όπως ξεκίνησε.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

A midfield 5 of Tzolis, Konstantelias, Karetsas, Mouzakitis & Zafeiris?!! I’m so moved.



Koulierakis & Vagiannidis in defence with Tzolakis in goal? These are the staples of the future Greece super team.



+ Kostoulas & Tzimas, you’ve got a serious dark horse in future tournaments pic.twitter.com/pSpCnvucIG