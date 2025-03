Εάν στα Play Off 5-8 της Stoiximan Superleague επαναληφθούν τα αποτελέσματα της κανονικής διάρκειεας ο ΟΦΗ θα πάρει την 5η θέση και ο Άρης θα τερματίσει 7ος, κάτω από τον Αστέρα Τρίπολης.

Η κανονική διάρκεια της Stoiximan Superleague και πλέον είναι προ των πυλών η τριπλή μάχη σε Play Off και Play Out! Στο 1-4 υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, καθώς ο Ολυμπιακός μπαίνει στο +7 από τη 2η ΑΕΚ και το ενδιαφέρον εστιάζεται στο δεύτερο εισιτήριο του Champions League. Στα Play Out φαίνεται πως μια θα είναι η... επιζήσασα στη μάχη μεταξύ Λαμίας, Athens Kallithea και Βόλο. Όσο για το 5-8; Εκεί είναι όλοι μέσα για το «κόλπο» της 5ης θέσης!

Μετά τη διαίρεση των βαθμών ο Άρης είναι μόλις στο +3 από τον ΟΦΗ, τον Ατρόμητο και τον Αστέρα AKTOR (21-18)! Η διαφορά στην «κούρσα» είναι μικρή και συνεπώς αναμένεται σκληρή «μάχη» για την 5η θέση, η οποία δίνει εισιτήριο για τα προκριματικά του Conference League, πάντα σε συνάρτηση με την κατάληξη του Κυπέλλου.

Οι τέσσερις διεκδικητές «γνωρίζονται» καλά μεταξύ τους, καθώς έχουν ήδη αναμετρηθεί εντός και εκτός έδρας, ενώ ο ΟΦΗ και ο Αστέρας AKTOR είναι και οι δυο ομάδες που διεκδικούν την πρόκριση τους στον τελικό του ΟΑΚΑ, με τους Κρητικούς να έχουν το ελαφρύ προβάδισμα μετά το «διπλό» στην Τρίπολη. Το ερώτημα είναι που θα καταλήξει η 5η θέση αν... επαναληφθεί η ιστορία της κανονικής διάρκειας. Το Gazzetta είναι εδώ για να δώσει την απάντηση.

Φυσικά η μαγεία του ποδοσφαίρου είναι πως κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό από το άλλο και συνεπώς δε σημαίνει πως θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα. Αυτό δεν αναιρεί πως αυτά τα αποτελέσματα αποτελούν «μπούσουλα» για τα... προσεχώς.

Άρης vs άλλους τρεις

ΟΦΗ : 0-2, 2-3

: 0-2, 2-3 Aτρόμητος 2-1, 1-1

2-1, 1-1 Αστέρας AKTOR: 1-1, 1-2

*πρώτα αναγράφονται εκείνα που είναι γηπεδούχοι

Όσο περίεργο κι αν φαντάζει η ομάδα που μπαίνει με το προβάδισμα στα Play Off 5-8 είναι κι αυτή που έχει τη χειρότερη συγκομιδή σε σχέση με τις ανταγωνίστριες της! Ο Άρης κόντρα στις υπόλοιπες του group πήρε μόλις 5 βαθμούς στην κανονική διάρκεια. Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να νικήσουν μόνο τον Ατρόμητο, στο «Κλεάνθης Βικελίδης», πήραν άλλους δυο βαθμούς κόντρα στους Περιστεριώτες, ενώ ηττήθηκαν από τον ΟΦΗ μέσα - έξω.

ΟΦΗ vs άλλους τρεις

Άρης : 3-2, 2-0

: 3-2, 2-0 Aτρόμητος: 1-1, 0-0

1-1, 0-0 Αστέρας AKTOR: 2-1, 0-3

*πρώτα αναγράφονται εκείνα που είναι γηπεδούχοι

Ακριβώς το αντίθετο με τον Άρη ισχύει για τον ΟΦΗ, καθώς έχει το καλύτερο ρεκόρ κόντρα στις υπόλοιπες ομάδες του 5-8! Κόντρα στις τρεις ανταγωνίστριες οι Κρητικοί έκαναν μόνο μια ήττα στη μέχρι τον ημιτελικό του Κυπέλλου... αφιλόξενη Τρίπολη. Από εκεί και πέρα οι Μελανόλευκοι έκαναν δυο νίκες επί του Άρη, νίκησαν τον Αστέρα AKTOR στο Ηράκλειο και είχαν δυο ισοπαλίες με τον Ατρόμητο.

Ατρόμητος vs άλλους τρεις

Άρης: 1-1, 1-2

1-1, 1-2 ΟΦΗ: 1-1, 0-0

1-1, 0-0 Αστέρας AKTOR: 0-1, 2-1

*πρώτα αναγράφονται εκείνα που είναι γηπεδούχοι

Οι Περιστεριώτες ήταν η τελευταία ομάδα που έκλεισε θέση στα Play Off 5-8, καθώς στην τελευταία «στροφή» κατάφεραν να προσπεράσουν στην κούρσα τον Παναιτωλικό. Ο Ατρόμητος είχε την προτελευταία συγκομιδή, καθώς συγκέντρωσε μόνο ένα βαθμό περισσότερο από τον Άρη. Η ομάδα του Πάμπλο Γκαρσία κατάφερε να νικήσει μόνο τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, είχε δυο «μοιρασιές» με τον ΟΦΗ και ήρθε ισόπαλος με τον Άρη στο Περιστέρι.

Αστέρας AKTOR vs άλλους τρεις

Άρης: 3-2, 1-1

3-2, 1-1 OΦΗ: 3-0, 1-2

3-0, 1-2 Aτρόμητος: 1-2, 1-0

*πρώτα αναγράφονται εκείνα που είναι γηπεδούχοι

Τέλος, οι Αρκάδες είχαν τη δεύτερη καλύτερη συγκομιδή, καθώς συγκέντρωσαν ένα βαθμό λιγότερο από τον ΟΦΗ. Ο Αστέρας AKTOR πήρε τέσσερις βαθμούς κόντρα στον Άρη και με τους άλλους δυο διεκδικητές είχε από μια νίκη και μια ήττα.

Υπό αυτές τις συνθήκες ο ΟΦΗ συγκέντρωσε 11 βαθμούς, ο Αστέρας AKTOR 10, o Aτρόμητος 6 και ο Άρης μόλις 5. Αυτό σημαίνει πως σε ενδεχόμενο «deja vu» oι Κρητικοί θα βγουν 5οι και αν πάνε και στον τελικό δεδομένα θα επιστρέψουν στην Ευρώπη μετά από 5 χρόνια και οι Θεσσαλονικείς θα... κατρακυλήσουν 7οι.

Η κατάταξη αν η… ιστορία επαναληφθεί

5. ΟΦΗ 29 (18+11)

6. Αστέρας AKTOR 28 (18+10)

7. Άρης 26 (21+5)

8. Ατρόμητος 24 (18+6)

*Σε παρένθεση είναι αρχικά οι βαθμοί που οι ομάδες συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια και ύστερα εκείνοι που πήραν κόντρα στους άλλους τρεις των Play Off 5-8.