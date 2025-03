Ο Κ. Νικολακόπουλος καταγράφει στο blog του στο Gazzetta το υπ΄αριθμόν ένα αγωνιστικό (κι όχι μόνο) πρόβλημα του Ολυμπιακού.

Όσοι ξέρουν από Ολυμπιακό καταλαβαίνουν ότι το κρίσιμο σημείο του αγώνα του στη μακρινή Νορβηγία ήταν το πρώτο γκολ. Το γρήγορο γκολ που έβαλε η Μπόντο ήταν ο καταλύτης του παιχνιδιού.

Με το 1-0 από το 13ο λεπτό η Μπόντο Γκλιμτ έφερε το παιχνίδι στα μέτρα της. Πρώτον πήρε η ίδια την ψυχολογία του αγώνα, μεταφέροντας εκνευρισμό στον αντίπαλο της. Και δεύτερον ρίσκαρε αυτή λιγότερο, παίζοντας πιο πίσω, και ρίσκαρε ο Ολυμπιακός περισσότερο, παίρνοντας την μπάλα για να επιτεθεί, αλλά κι αφήνοντας χώρους στην άμυνα του. Στην πραγματικότητα η Μπόντο πανέξυπνα έκανε ό,τι κάνει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ στις δικές της μεγάλες νίκες.

Εξάλλου, όλοι εμείς που παρακολουθούμε από κοντά, ξέρουμε ότι το υπ΄ αριθμόν ένα πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ακριβώς αυτό που του συνέβη στο Μπόντο: να φάει ένα γρήγορο γκολ σε ένα μεγάλο η, τέλος πάντων δύσκολο παιχνίδι του. Μιλάνε τα facts και δεν υπάρχουν αμφιβολίες περί της ορθότητας της διαπίστωσης…

Ολυμπιακός-Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-1 στο 4’, 0-2 στο 9’, τελικό σκορ 1-4!

Φενέρμπαχτσε-Ολυμπιακός 1-0 στο 11΄, τελικό σκορ 1-0 και η πρόκριση στα πέναλτι!

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 1-0 στο 26’, τελικό σκορ 2-0!

Άρης-Ολυμπιακός 1-0 στο 3’, τελικό σκορ 2-1!

Αστέρας Τρίπολης-Ολυμπιακός 1-0 στο 21’, τελικό σκορ 1-0!

Ολυμπιακός-Αστέρας Τρίπολης 0-1 στο 6’, τελικό σκορ 1-1!

Μπόντο-Ολυμπιακός 1-0 στο 13’, τελικό σκορ 3-0!

Τα γεγονότα είναι ξεκάθαρα: ο Ολυμπιακός επί Μεντιλίμπαρ βρέθηκε γρήγορα πίσω στο σκορ σε εφτά παιχνίδια του πέρυσι και φέτος. Σε αυτά τα εφτά παιχνίδια του γνώρισε την ήττα στα έξι και έσωσε μία μόλις ισοπαλία, με τον Αστέρα στο Καραϊσκάκη κι αυτό γιατί πρόλαβε και ισοφάρισε αμέσως (στο 11΄). Από δε τις έξι ήττες οι δύο ήταν συντριπτικές, με τρία γκολ διαφορά (Μακάμπι και Μπόντο), η μία στην Τούμπα κόστισε το νοκ άουτ στη μάχη του περσινού τίτλου, η άλλη έστειλε την πρόκριση στην Κωνσταντινούπολη στη διαδικασία των πέναλτι και οι δύο φετινές έχουν στερήσει τη δυνατότητα από τον Ολυμπιακό να στεφθεί από τώρα πρωταθλητής Ελλάδας.

Κοιτάξτε, όταν κάτι γίνεται εφτά φορές δεν έχει νόημα να το χαρακτηρίσεις τυχαίο-δεν γίνεται να είναι τυχαίο. Ο Ολυμπιακός σε αυτές τις περιπτώσεις δυστυχώς μπλοκάρει. Βραχυκυκλώνει. Ατυχώς κι ο ίδιος ο προπονητής του, παρά την ξεκάθαρη εμπειρία του και την αναμφίβολη ικανότητα του να κοουτσάρει καλά από τον πάγκο. Είναι σαφές ότι ξεβολεύεται η ομάδα του κάτω από αυτή τη συνθήκη και δεν είναι ο πραγματικός εαυτό της. Τόσο εντός έδρας (όπου έχει συμβεί το σχετικό φαινόμενο δύο φορές), όσο και εκτός έδρας (όπου έχει συμβεί πολύ περισσότερες, πέντε, φορές) και είναι λογικά πιο δύσκολα τα πράγματα απ΄ ότι εντός έδρας, με τον κόσμο στο πλευρό της ομάδας.

Για να είμαι δίκαιος, ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτό το πρόβλημα αποκλειστικά επί Μεντιλίμπαρ. Γενικότερα είναι μία συνθήκη στην οποία δυσκολεύεται αφάνταστα. Να σας θυμίσω ότι πέρυσι, πριν έρθει καν ο Βάσκος, η ομάδα έφαγε συνολικά οκτώ γκολ από την Φράϊμπουργκ (2-3 και 0-5), με τους Γερμανούς να ανοίγουν το σκορ στο 9’ και στο 3’ στα δύο παιχνίδια με τους «ερυθρόλευκους»…Ο Ολυμπιακός είχε χάσει 0-1 στη Λαμία (!) με γκολ στο 4’, είχε φέρει 2-2 στο Βόλο που προηγήθηκε στο 20’, είχε χάσει 0-2 στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό που προηγήθηκε στο 25’…

Απλά θα περιμέναμε μία βελτίωση τώρα, γιατί ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ είναι πολύ καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό του Μαρτίνεθ, πόσο δε μάλλον από τον Ολυμπιακό του Καρβαλιάλ. Κι εκεί είναι που πρέπει να γίνει πολύ καλύτερη δουλειά στο Ρέντη, τόσο καθαρά αγωνιστικά, όσο και ψυχολογικά. Γιατί πολύ απλά, μέσα στο ποδόσφαιρο είναι και να φας γκολ σε καποια παιχνίδια από τα πρώτα πέντε, δέκα, είκοσι λεπτά.

Δεν γίνεται να μην μπορείς να πάρεις τίποτα σε αυτά τα παιχνίδια. Ούτε είναι δυνατόν σε όλα τα παιχνίδια να ανοίγεις εσύ το σκορ. Δεν γίνεται…

Άσχετο:

Το παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Νορβηγία έδειξε για άλλη μία φορά ότι τα προφανή πρέπει να τα λαμβάνουμε απολύτως σοβαρά υπόψιν μας-ο Ρόντινεϊ, στα 33 πλέον του, δεν μπορεί να είναι όπως πρέπει αποδοτικός παίζοντας 90 λεπτά την Κυριακή με τον ΠΑΟΚ, 80 λεπτά την Τετάρτη με την ΑΕΚ, 90 λεπτά Κυριακή με την ΑΕΚ και 90 λεπτά Πέμπτη με την Μπόντο! Μέσα σε 11 ημέρες τέσσερα παιχνίδια, τρία ντέρμπι κι ένα ευρωπαϊκό, σχεδόν όλα 90λεπτα.

Η διαχείριση του δεν ήταν καλή, πόσο δε μάλλον με την χρησιμοποίηση του ως μπακ στο τελευταίο της σειράς αυτής αγώνα. Και φτάσαμε στην εικόνα του με την Μπόντο να είναι σχεδόν στο μηδέν αμυντικά, να περνάει μία κάπως καλή σέντρα (κι αυτή από κόρνερ) σε σύνολο οκτώ και το μόνο στο ποίο να διακρίνεται, γιατί «το έχει» πολύ αυτό ο Βραζιλιάνος, να είναι τουλάχιστον τέσσερις πολύ καλές πάσες του μπροστά, από τις οποίες προέκυψαν κίνδυνοι για τους γηπεδούχους.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Είχα καταγράψει εδώ, πριν το παιχνίδι της Νορβηγίας, ότι κατά τη φετινή ευρωπαϊκή σεζόν της Μπόντο, έξι ομάδες (Μπεσίκτας, Πόρτο, Τβέντε, Γιαγκελόνια, Μακάμπι, Γκαραμπάγκ) είχαν καταφέρει να προηγηθούν στο σκορ μέσα στη Νορβηγία με γκολ στο πρώτο μισό του α΄ ημιχρόνου!!! Μετά μπορεί να έχασαν σχεδόν όλες (!), αλλά ένα γκολ το έβαλαν, σε ένα διάστημα του παιχνιδιού, στα πρώτα 20-25 λεπτά, στα οποία οι γηπεδούχοι δεν ήταν καλοί.

Αντί λοιπόν να περιμένουμε έναν Ολυμπιακό να μπει το ίδιο δυνατά, όπως όλοι οι άλλοι, μέσα στο παιχνίδι και να κυνηγήσει το 0-1 (κι ας έχανε μετά 1-3!), είδαμε έναν Ολυμπιακό να μπαίνει παθητικά, να τον στριμώχνει από τα πρώτα δευτερόλεπτά η Μπόντο στην περιοχή του και με τόσα στημένα που έδωσε να τρώει και πρώτος γκολ στο 13’. Για να αποδειχθεί πόσο αδιάβαστη ήταν η ομάδα για ένα τόσο σπουδαίο παιχνίδι που μπορεί τελικά να κρίνει την υπόθεση πρόκριση για πρώτη φορά στην ιστορία της στους «8» του Γιουρόπα Λιγκ.

Μπήκε στο παιχνίδι ένας Ολυμπιακός εντελώς «αναγνωριστικός», απλά για να δει τι γίνεται και πώς θα πάει το παιχνίδι, αντί να μπει όπως τόσες άλλες ομάδες επιθετικός, ώστε να εκμεταλλευθεί το μειονέκτημα της Μπόντο. Τουλάχιστον ας το κάνει στη ρεβάνς…

Και για το τέλος ένα ιμότζι 👍

What a lovely club #Bodø-Glimt is. I had a lovely time speaking to the club's passionate supporters after a great 3-0 victory over #Olympiakos.



Great credit to the Olympiakos fans. It is a LONG way to get up here, but they came nevertheless.



Lovely evening. pic.twitter.com/tBGCHpvjSo