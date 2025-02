Τα αποτελέσματα της 24ης αγωνιστικής περιέπλεξαν αισθητά τη «μάχη» που γίνεται για είσοδο στα Play Off 5-8 και πλέον φαίνεται πως οδηγούμαστε σε ένα φινάλε γκραν-γκινιόλ.

Σε ένα θρίλερ με πολλούς «πρωταγωνιστές» έχει πλέον μετατραπεί η «μάχη» για είσοδο στα Play Off 5-8, καθώς δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας δεν ξέρουμε στο 100% κανένα από τα τέσσαρα clubs που θα συμμετάσχουν σε αυτά.

Θυμίζουμε εδώ το format και το concept, καθώς όποιοι σύλλογοι βρεθούν εκεί (σ.σ. τερματίσουν δηλαδή στην regular season από την 5η μέχρι και την 8η θέση) θα διαιρέσουν με το ήμισυ τους βαθμούς που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια (σ.σ. η στρογγυλοποίηση πάει προς τα πάνω), θα παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας και στο φινάλε του μίνι τουρνουά η ομάδα που θα είναι 5η (σ.σ. θα προστεθούν οι πόντοι που θα συγκεντρώσουν σε αυτό το «πρωτάθλημα» με το 50% της regular season που θα διατηρήσουν) θα περιμένει να δει ποιος θα κατακτήσει το Κύπελλο, ώστε να μάθει εάν θα συμμετάσχει ή όχι στα προκριματικά του Conference League της επόμενης περιόδου. Εφόσον η δεύτερη τη τάξει διοργάνωση καταλήξει σε club που θα βρίσκεται στα Play Off 1-4 τότε θα παίξει στην Ευρώπη, σε διαφορετική περίπτωση όχι.

Μετά και τη συμπλήρωση της 24ης αγωνιστικής ο 5ος Αρης ναι μεν δεν απειλείται από τους από κάτω του, όμως την ίδια στιγμή διεκδικεί και την είσοδό του στα Play Off 1-4, άρα η παρουσία του στο «5-8» ακόμη «παίζεται».

Την ίδια στιγμή ούτε ο 6ος Αστέρας Aktor κατάφερε να «εξασφαλιστεί» στο group, ενώ στους ΟΦΗ, Παναιτωλικό, Ατρόμητο που διεκδικούσαν τα άλλα δύο «εισιτήριο» προστέθηκε πλέον και ο Λεβαδειακός.

Εδώ μπορείτε να δείτε αναλυτικά τόσο το πρόγραμμα όλων των «μνηστήρων» αλλά κυρίως και τι ισχύει στο «μέτωπο» των ισοβαθμιών που προκύπτουν, οι οποίες επειδή οι διαφορές είναι μικρές ενδέχεται να κρίνουν τη σχετική «μάχη».

Το πόσο πολύ «μπερδεύτηκαν» τα δεδομένα αποτυπώνεται ανάγλυφα στον αλγόριθμο του Football Meets Data, που μεταξύ άλλων υπολογίζει τις πιθανότητες που έχει κάθε σύλλογος να μπει στο «5-8», με γνώμονα τα εναπομείναντα παιχνίδια της σεζόν, την κατάσταση που βρίσκονται οι ομάδες κτλ.

Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 24) 🚨



▪️ Olympiacos beat PAOK in the match of the round, and added +9% in chances to win the title!

▪️ Panathinaikos lost the most in title probability after losing to bottom placed Lamia

▪️ AEK added +19% to finish Top 2 after beating… pic.twitter.com/0cjoMMjXep