Επειδή απομένουν μόνο τρία ματς μέχρι το φινάλε της κανονικής περιόδου κάθε νίκη ή γκέλα «μετράει» πάρα πολύ. Την περασμένη αγωνιστική ο ΟΦΗ αύξησε 20,7% τις πιθανότητές του να συμμετάσχει στο «5-8», ενώ για τον Ατρόμητο «ψαλιδίστηκαν» κατά 29,2%! Το πρόγραμμα και οι ισοβαθμίες των «μονομάχων».

Με τρεις αναμετρήσεις «φωτιά» θα ανοίξει σήμερα (22/2) η αυλαία της 24ης αγωνιστικής, καθώς η Athens Kallithea, ο Ατρόμητος και ο Βόλος θα υποδεχθούν τον ΟΦΗ, τον Πανσερραϊκό και τον Λεβαδειακό αντίστοιχα.

Ετσι θα συνεχιστεί η κανονική διάρκεια της σεζόν, όπου μετά την ολοκλήρωσή της ακολουθούν τρία επιμέρους νέα πρωταθλήματα και πιο συγκεκριμένα τα Play Off 1-4, τα Play Off 5-8 και τα Play Out 9-14.

Υπό αυτές τις συνθήκες τα πάντα σε κορυφή και ουρά θα αργήσουν να ξεκαθαρίσουν, αφού η υπόθεση τίτλος, η κατανομή των ευρωπαϊκών «εισιτηρίων» αλλά και η παραμονή θα «αποχαρακτηριστούν» στα τουρνουά που έπονται, αλλά αυτό φυσικά και δεν σημαίνει πως οι αγώνες που ακολουθούν μέχρι το τέλος της regular season – απομένουν τρεις «στροφές» μαζί με εκείνη που ξεκινά σε λίγες ώρες – είναι αδιάφορες.

Κάθε άλλο, καθώς τα clubs γεμίζουν το «σακούλι» τους, «χτίζουν» διαφορές και έτσι θα ξεκινήσουν με άλλα δεδομένα τα άνωθεν τουρνουά. Ομως ακόμη υπάρχει δρόμος και τα μόνα περιθώρια που στενεύουν αφορούν τη «μάχη» που διεξάγεται για είσοδο στα Play Off 5-8.

Οποιοι σύλλογοι βρεθούν εκεί (σ.σ. τερματίσουν δηλαδή στην regular season από την 5η μέχρι και την 8η θέση) θα διαιρέσουν με το ήμισυ τους βαθμούς που συγκέντρωσαν στην κανονική διάρκεια (σ.σ. η στρογγυλοποίηση πάει προς τα πάνω), θα παίξουν όλοι με όλους εντός και εκτός έδρας και στο φινάλε του μίνι τουρνουά η ομάδα που θα είναι 5η (σ.σ. θα προστεθούν οι πόντοι που θα συγκεντρώσουν σε αυτό το «πρωτάθλημα» με το 50% της regular season που θα διατηρήσουν) θα περιμένει να δει ποιος θα κατακτήσει το Κύπελλο, ώστε να μάθει εάν θα συμμετάσχει ή όχι στα προκριματικά του Conference League της επόμενης περιόδου. Εφόσον η δεύτερη τη τάξει διοργάνωση καταλήξει σε club που θα βρίσκεται στα Play Off 1-4 τότε θα παίξει στην Ευρώπη, σε διαφορετική περίπτωση όχι.

Σε αυτό το κομμάτι δεν απομένει πολύς χρόνος, αφού όποιος βρεθεί εκτός νυμφώνας δεν θα δύναται να «ρεφάρει» στο μέλλον.

Με γνώμονα τα υπάρχοντα δεδομένα τρεις ομάδες «μάχονται» για δύο θέσεις, αφού Παναιτωλικός, ΟΦΗ και Ατρόμητος βρίσκονται, κατά σειρά, από το 7 μέχρι και το 9, σε απόσταση μόλις τεσσάρων πόντων.

Από εκεί και πάνω ο 6ος Αστέρας Aktor είναι στο «+7» από τους 9ους Περιστεριώτες άρα θέλει μόνο μία νίκη για να εξασφαλιστεί μαθηματικά (σ.σ. ή του αρκεί οι τελευταίοι απλά να χάσουν κάποιο ματς ή να κάνουν δύο ισοπαλίες κτλ, κακά τα ψέματα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση ασφαλείας), ενώ ο 10ος Λεβαδειακός είναι στο «-6» από τον 8ο ΟΦΗ, άρα δύσκολα θα καλύψει, σε μόνο τρία παιχνίδια, το σχετικό ντεσαβαντάζ.

Αυτόματα διεξάγεται μία «κούρσα» για τρεις, εκ των οποίων οι δύο θα πανηγυρίσουν και συνάμα θα σωθούν μαθηματικά στις 9 Μαρτίου, οπότε και θα λήξει η κανονική διάρκεια. Παράλληλα δε θα αποκτήσουν και ευρωπαϊκά «όνειρα», ενώ ο «χαμένος» της θα βρεθεί στα Play Out και θα χρειάζεται κάποιους πόντους για να εξασφαλιστεί τυπικά (σ.σ. πάντως θα έχει «μαξιλαράκι»).

Το πόσο πολύ «πληρώνεται» κάθε γκέλα ή αντίστροφα εξαργυρώνεται θετικά το οποιοδήποτε καλό – για τις ομάδες φυσικά – αποτέλεσμα, αποτυπώνεται ανάγλυφα στον «εξομοιωτή» του Football Meets Data, όπου ο αλγόριθμός του καταγράφει, μεταξύ άλλων, τις σχετικές πιθανότητες που έχει κάθε σύλλογος για να μπει στην 8άδα.

Την περασμένη εβδομάδα λοιπόν που ο ΟΦΗ νίκησε τον Αστέρα Aktor, ο Παναιτωλικός την Athens Kallithea και ο Ατρόμητος έχασε από την ΑΕΚ, οι μεν Κρητικοί αύξησαν κατά 20,7% τις πιθανότητές τους να μπουν στα Play Off 5-8, τα «καναρίνια» κατά 8,9%, ενώ οι Περιστεριώτες απώλεσαν 29,2% από τις δικές τους!

Greek 🇬🇷 Super League update (Matchday 23) 🚨



▪️ All 4 of Top 4 teams won, with AEK adding +1% to their title chances as their win had a bigger uncertainty than Olympiacos' win

▪️ PAOK almost safe in Top 4 (added +15%) after Aris surprisingly lost to Levadiakos

▪️ OFI Crete with… pic.twitter.com/2FmPdEgkhf