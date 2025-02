Ο Κ. Νικολακόπουλος στέκεται μέσα από το blog του στο gazzetta σε κάποιες χαρακτηριστικές φιγούρες του Ολυμπιακού από το χθεσινό παιχνίδι του.

Ένα παιχνίδι όπως το χθεσινό του Ολυμπιακού με τον Αστέρα μπορεί να προκαλέσει πολλές και διαφορετικές απόψεις και εξηγήσεις. Και οι περισσότερες μάλιστα θα έχουν και ποδοσφαιρική λογική και τεκμηρίωση. Μπορεί, όμως, και να υπάρχουν πιο απλά πράγματα στα οποία πρέπει να σταθούμε.

Παίρνω την περίπτωση του Ελ Κααμπί. Το ότι δεν βρίσκεται στην καλύτερη του φόρμα και ότι δεν διανύει περίοδο κάποιας ρέντας στο σκοράρισμα, είναι δεδομένο. Αυτά από μόνα τους θα έπρεπε να τον είχαν κάνει πιο προσεκτικό στα παιχνίδια του Ολυμπιακού. Χθες, ήταν ένας αγώνας που στράβωσε από νωρίς. Σε τέτοια παιχνίδια, πρέπει οι αποφάσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που λέμε προς όφελος της ομάδας. Κι ο Ελ Κααμπί το ξεκίνησε αυτό ιδανικά.

Δείτε εδώ πόσο σωστά, αλλά και ωραία «αφήνει» την μπάλα στον Τσικίνιο για να ισοφαρίσει μόλις έξι λεπτά μετά το 0-1. Είχε τη δυνατότητα να προχωρήσει ο ίδιος και να σουτάρει, Έκανε, όμως, αυτό που έπρεπε για την ομάδα-την πάσα «άγγιγμα» της μπάλας με τη μία προς το συμπαίκτη του. Κι ανταμείφθηκε με την γρήγορη ισοφάριση.

Στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου, ο Ελ Κααμπί έκανε ξανά αυτό που έπρεπε. Μπαίνει στην περιοχή, αλλά λίγο πλάγια και βλέπει ότι δεν είναι εύκολο να σουτάρει ο ίδιος από εκεί που ήταν, καθότι μπλοκαρισμένος. Με όμορφο τακουνάκι λοιπόν, γυρίζει πίσω την μπάλα στον Κωστούλα, που ήταν σε καλύτερη θέση. Ο γκολκίπερ απέκρουσε το σουτ του Κωστούλα, αυτό όμως δεν αλλάζει την ουσία-ο Μαροκινός ενήργησε όπως έπρεπε να ενεργήσει.

Η συνέχεια, όμως, δεν ήταν ανάλογη. Στο 68’, ο αντίπαλος γκολκίπερ κάνει λάθος κι ο Ελ Κααμπί βρίσκεται μία ανάσα μακριά από το γκολ. Έχει την επιλογή να σουτάρει από λίγο πλάγια, με έναν αντίπαλο κοντά του μπροστά στην εστία του Παπαδόπουλου. Η, να πασάρει στον Κωστούλα, που είναι μόνος προ κενής εστίας. Προτιμάει να σουτάρει με δύναμη πάνω στον Τριανταφυλλόπουλο.

Ας υποθέσουμε ότι η προηγούμενη φάση εκτυλίχθηκε αστραπιαία και ο Ελ Κααμπί δεν πρόλαβε να δει τον Κωστούλα, παρότι ο τελευταίος επίμονα του ζητούσε την μπάλα. Στο 97’, όμως, ο πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού βρίσκεται με την μπάλα στην περιοχή και με γυρισμένη την πλάτη προς την αντίπαλη εστία, παίρνοντας ένα διώξιμο της άμυνας. Έχει φάτσα μπροστά του στα τρία μέτρα τρεις συμπαίκτες του, τον Πιρόλα πιο αριστερά, τον Κοστίνια πιο κεντρικά και τον Γκαρθία πιο δεξιά του. Αν μη τι άλλο, περιμένεις μία πάσα του. Ο Ελ Κααμπί, ωστόσο, κάνει την πάσα με καθυστέρηση, γιατί πρώτα προσπαθεί να γυρίσει για να σουτάρει ο ίδιος. Κι όταν κατανοεί ότι δεν μπορεί, πασάρει στον Πιρόλα, με τους αμυντικούς στο μεταξύ να έχουν ήδη κλείσει προς την πλευρά των «ερυθρόλευκων». Μιλάμε για το 97ο λεπτό, ε;…

Γι΄ αυτό έγραψα παραπάνω ότι καμιά φορά τα πράγματα δεν είναι τόσο πολύπλοκα όσο νομίζουμε. Εδώ έχουμε τέσσερις διαφορετικές φάσεις. Στις δύο ο σέντερ φορ κάνει αυτό που πρέπει. Στη μία μπαίνει γκολ, στην άλλη όχι. Στις άλλες δύο φάσεις ο σέντερ φορ κάνει αυτό που δεν πρέπει. Ειδικά στη δεύτερη δεν έχει καμία δικαιολογία. Δεν υπάρχει γκολ, ούτε στη μία, ούτε στην άλλη. Όταν ο Ελ Κααμπί έκανε το σωστό ποδοσφαιρικά, ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε. Όταν δεν έκανε το σωστό ποδοσφαιρικά, ο Ολυμπιακός εν τέλει αδίκησε τον εαυτό του.

Όταν μία ομάδα θέλει να πάρει πρωτάθλημα και δη αφού το έχει χάσει επί μία διετία, πρέπει οι παίκτες της να δουλεύουν πρώτα για την ομάδα και μετά για τον εαυτό τους. Πρώτα είναι να κερδίσει ο Ολυμπιακός και μετά να γινει ήρωας της νίκης ο κάθε Ελ Κααμπί. Τον Ελ Κααμπί χθες δεν τον πήγαινε το παιχνίδι. Συμβαίνουν κι αυτά. Οι (τέσσερις) κεφαλιές του ήταν η μία χειρότερη από την άλλη, με αποκορύφωμα εκείνη που πήδηξε μόνος του, με τους αμυντικούς καρφωμένους δίπλα στον τερματοφύλακα απλά να κοιτάνε-κι ο κυνηγός του Ολυμπιακού έκανε μία τζούφια κεφαλιά πάνω στα χέρια του Παπαδόπουλου. Σε μία άλλη στιγμή έκανε κακό κοντρόλ μέσα στην περιοχή. Και σε μία ακόμη δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή και κοντραρίστηκε.

Αφού βλέπεις ότι το παιχνίδι δεν σου βγαίνει με κάποιο γκολ, πρέπει να κοιτάξεις να βοηθήσεις αλλιώς την ομάδα σου. Ο Ελ Κααμπί το έκανε δύο-τρεις φορές, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν ήταν αρκετές. Στη φάση στο 97’ ήταν αδικαιολόγητος.

Άσχετο: Ο Τσακαλίδης έδειξε την στόχευση του στο χθεσινό παιχνίδι σε δύο πολύ απλές και ξεκάθαρες φάσεις. Στη μία, στο 75ο λεπτό δεν έδωσε πεντακάθαρο φάουλ υπέρ του Ζέλσον μισό μέτρο έξω από την περιοχή του Αστέρα, σε ιδανική θέση για απευθείας εκτέλεση-από παρόμοια θέση είχε δοκάρι σε φάουλ ο Τσικίνιο στη Λιβαδειά. Στην άλλη, στο 98ο λεπτό δεν έδωσε πάλι φάουλ ελάχιστα έξω πάλι από την περιοχή του Αστέρα υπέρ του Κοστίνια, αλλά σε θέση μέσα δεξιά, ιδανικά για μία επικίνδυνη σέντρα κι ένα μελέ. Δύο κατάπτυστες αποφάσεις, πολύ «χειρότερες» κι από μία φάση πέναλτι. Δύο αποφάσεις στις οποίες καταλαβαίνεις πολλά.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Στα οκτώ τελευταία παιχνίδια στα οποία έχει παίξει ο Ζέλσον, εφτά βασικός κι ένα αλλαγή, έχει μηδέν γκολ και μηδέν ασίστ. Κι αν θυμάμαι καλά, δεν έχει καν κάποια πάσα από αυτές που λέμε «για γκολ», κι ας μην μπήκε γκολ. Αντίθετα, έχει πολλές χαμένες ευκαιρίες με απογοητευτικά τελειώματα.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σε ένα μεγάλο κομμάτι της σεζόν ο Πορτογάλος, όταν ήταν υγιής κι όχι στα πιτς, έδωσε τη φετινή σεζόν μεγάλες βοήθειες στον Ολυμπιακό, τόσο σε γκολ, όσο και σε ασίστ. Επίσης, όμως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι διέρχεται περίοδο μεγάλου ντεφορμαρίσματος, σχεδόν δύο μήνες τώρα. Και η επίμονη χρησιμοποίηση του εκ μέρους του Μεντιλίμπαρ είναι λάθος, που αποδεικνύεται συνεχώς.

Χθες ο Ζέλσον όντως έβγαλε μία ένταση στο παιχνίδι του για περίπου 50-60 λεπτά. Εντελώς ανούσια, για άλλο ένα παιχνίδι, όμως είχε ενέργεια. Κέρδισε και τρία φάουλ για γεμίσματα. Πρέπει να δεχθούμε, όμως, ότι δεν αρκεί η κινητικότητα και η δραστηριότητα σε ένα εξτρέμ. Πρέπει να κάνει και κάτι πολύτιμο για την ομάδα. Έστω μία καλή σέντρα στις εννιά που επιχείρησε…

Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί άλλος τρόπος για να φορμαριστεί πάλι ο ντεφορμέ Ζέλσον κι όχι με το να παίζει συνεχώς αυτός στην αρχική ενδεκάδα. Ο Βέλντε την προηγούμενη Κυριακή στη Λιβαδειά ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού. Και χθες μπήκε αλλαγή στο 63’…

Και για το τέλος ένα ιμότζι

A massage to 'Olympiacares'...

Our players, today, had tried their best but they could not score a second goal...

In football the best team doesn't always win.

Conclusion : 1) Olympiacos FC tops the Superleague.

2) Olympiacos FC is in the semi-final of…