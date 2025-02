Ο Κ. Νικολακόπουλος εξηγεί μέσα από το blog του στο Gazzetta γιατί η παροιμία «όσα δεν πιάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια», ταιριάζει γάντι φέτος, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, στους αντιπάλους του Ολυμπιακού.

Αντί προλόγου: Οι γραφικότητες κάποιων «πρώην» δεν έχουν όριο…

«Περισσότερο από παίκτες, χρειαζόμαστε άντρες. Δηλαδή, παίκτες που θα μπουν στο γήπεδο, θα καταλάβουν την κρισιμότητα του αγώνα, θα παίξουν δυνατά, με πάθος και ανταγωνιστικότητα», είχε δηλώσει, μεταξύ άλλων, ο έμπειρος προπονητής του Παναθηναϊκού Ρουί Βιτόρια πριν το τελευταίο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Εν τέλει, αυτό που είδαμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ αν μη τι άλλο πιο δυνατούς και παθιασμένους, στοιχεία που έπαιξαν το ρόλο τους στην τελική έκβαση του αγώνα. Μάλιστα, ακούστηκε μία δικαιολογία ότι οι «ερυθρόλευκοι» έπαιξαν σκληρά με την ανοχή του διαιτητή, κάτι που πολύ απλά δεν στέκει. Κι αυτό δεν το λέω εγώ, αλλά τα δεδομένα του αγώνα: ο Ισπανός ρέφερι υπέδειξε διπλάσια φάουλ (!) υπέρ του Παναθηναϊκού (19-10), ενώ και οι κίτρινες προς τους παίκτες του Ολυμπιακού ήταν περισσότερες (τρεις έναντι δύο) και επιπλέον οι δύο ήταν από το α΄ κιόλας ημίχρονο, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε πιο aggressive, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ξεπεράστηκε κάποιο όριο. Το μόνο που μπορούν οι «πράσινοι» να πουν είναι ότι ο Ορτέγκα έκανε κι ένα ακόμη δυνατό φάουλ εκτός από εκείνο για το οποίο πήρε κάρτα-και δη πριν πάρει κάρτα. Τώρα, αν δύο δυναμικά μαρκαρίσματα ισοδυναμούν με αποβολή σε ένα ντέρμπι, νομίζω ότι δεν έχει καν νόημα να το συζητήσουμε. Κατά τα άλλα, εκατέρωθεν υπήρξαν κάποιες περιπτώσεις φάουλ που τις άφησε ο Μουνουέρα, προφανώς σε μία προσπάθεια του να μην διακόπτει υπερβολικά συχνά το παιχνίδι και να παιχτεί λίγο παραπάνω ποδόσφαιρο. Και υπέρ του Όρτα π.χ. έγινε ένα φάουλ που δεν δόθηκε, και υπέρ του Ιωαννίδη κλπ.

Για τον Ολυμπιακό ουδείς μπορεί να υποστηρίξει ότι υπερβαίνει κάποια όρια δυνατού παιχνιδιού. Αυτό, άλλωστε, φαίνεται από την αρχή της σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις. Παίζοντας τόσα σκληρά παιχνίδια στο Γιουρόπα Λιγκ οι κίτρινες κάρτες που πήρε ήταν λίγες, ενώ το ίδιο ισχύει και στο πρωτάθλημα. Μία αποβολή είχε από το ξεκίνημα της περιόδου κι αυτή άδικη (σύμφωνα με τον ίδιο τον αρχιδιαιτητή Λανουά), κι όχι για σκληρό μαρκάρισμα, αλλά από το λάθος του Κοστίνια στο ντέρμπι με τον ΠΑΟ.

Αντιθέτως, επανειλημμένως παίκτες του έχουν γίνει στόχος αντιαθλητικών μαρκαρισμάτων, σε Ελλάδα κι Ευρώπη, εξ ου και οι αποβολές παικτών της Στεάουα (για κτύπημα πάνω στον Ρέτσο), της ΑΕΚ (του Λαμέλα πάνω στον Ρόντινεϊ), του Παναθηναϊκού (Ίνγκασον πάνω στον Γιάρεμτσουκ), του Άρη (πάνω στον Κωστούλα), του Παναιτωλικού (πάνω στον Βέλντε), του Βόλου (πάνω στον Έσε). Και μιλάμε για αποφάσεις τις οποίες έχουν λάβει κυρίως ξένοι διαιτητές, για να τα λέμε κι αυτά.

Οι αντίπαλοι του Ολυμπιακού προσπαθούν να βρουν δικαιολογίες για να καλύψουν τις δικές τους αδυναμίες έναντι του Ολυμπιακού, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ αφενός μεν παραμένει αήττητη στα ντέρμπι, αφετέρου δε είναι αήττητη και στα εφτά τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια της, δηλαδή σε συνολικά 13 μεγάλους αγώνες της στη φετινή σεζόν, μετά από εκείνη την ήττα της από τη Λιόν τον περασμένο Σεπτέμβριο στην πρεμιέρα του Γιουρόπα Λιγκ.

Έκτοτε, η ομάδα του Μεντιλίμπαρ μπόρεσε και «έτρεξε» το (δεύτερο) καλύτερο ρεκόρ σε αήττητο που υπάρχει φέτος σε όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με εφτά παιχνίδια στα οποία είχε τέσσερις νίκες (Μπράγκα 3-0 μέσα, Μάλμε 1-0 έξω, Πόρτο 1-0 έξω, Γκαραμπάγκ 3-0 μέσα) και τρεις ισοπαλίες (Ρέϊντζερς 1-1 μέσα, Στεάουα 0-0 εξω, Τβέντε 0-0 μέσα), με μία θαυμαστή ισορροπία: δύο νίκες και δύο ισοπαλίες εκτός έδρας, συν δύο ισοπαλίες μέσα και μία έξω.

Όπως, εξάλλου, ο Ολυμπιακός τρέχει κι ένα αήττητο και στα έξι ντέρμπι που έχει δώσει για το πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Κατά σειρά με Παναθηναϊκό 0-0 έξω, ΠΑΟΚ 3-2 μέσα, ΑΕΚ 4-1 μέσα, Παναθηναϊκό 1-1 έξω (Κύπελλο), Παναθηναϊκό 1-1 μέσα, Παναθηναϊκό 1-0 μέσα (Κύπελλο). Μιλάμε για τρεις νίκες και τρεις ισοπαλίες. Με δύο νίκες και μία ισοπαλία εντός έδρας και μία νίκη και δύο ισοπαλίες εκτός έδρας. Στη δε μοναδική ισοπαλία του εντός έδρας αναγκάστηκε να παίξει άδικα με παίκτη λιγότερο επί 55 λεπτά…

Αυτό το εκπληκτικό αήττητο του Ολυμπιακού στα πιο μεγάλα παιχνίδια του εδώ και πάνω από τέσσερις μήνες πλέον, ένα αήττητο με εφτά νίκες και έξι ισοπαλίες σε 13 συνεχόμενα παιχνίδια, Ευρώπης και ντέρμπι, τα λέει όλα! Κι εξηγεί, εν πολλοίς, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μόνος πρώτος στο πρωτάθλημα επί 10 αγωνιστικές (και με διαφορά), γιατί έχει προχωρήσει στο Γιουρόπα Λιγκ μέσω της πρώτης 8άδας πηγαίνοντας απευθείας στα νοκ άουτ του Μαρτίου κι αποφεύγοντας τα πλέι οφ του Φεβρουαρίου και φυσικά γιατί βρίσκεται και στα ημιτελικά του Κυπέλλου.

Όλα τα άλλα, είναι πραγματικά δικαιολογίες των αντιπάλων του, που τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν μπορούν να τον πιάσουν. Αυτό που λέμε, «όσα δεν πιάνει η αλεπού, τα κάνει κρεμαστάρια».

Άσχετο: Η μεταγραφή του Λιβάι στην Σπαρτάκ Μόσχας να ξέρετε ότι έχει να κάνει και με την επιτυχία μίας άλλης μεταγραφής της ρωσικής ομάδας από το ελληνικό πρωτάθλημα! Κι αναφέρομαι φυσικά σε εκείνη του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ! Ο πρώην άσος του Ολυμπιακού μετά από μία περίοδο προσαρμογής, έχει γίνει τη φετινή σεζόν αναντικατάστατος αριστερός μπακ στην Σπαρτάκ και την έχει βοηθήσει να διεκδικεί στα ίσα το πρωτάθλημα από την Ζενίτ και την Κρασνοντάρ, ενώ βρίσκεται και στα προημιτελικά του Κυπέλλου. Η Σπαρτάκ είχε πληρώσει 6 εκ. Ευρώ στον Ολυμπιακό για να πάρει τον διεθνή με τη Μολδαβία αμυντικό.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Με δύο μακρινά σουτ ο Μουζακίτης έγινε ο ήρωας του Ολυμπιακού καθώς τα γκολ του οδήγησαν σε νίκες σε δύο συνεχόμενα πολύ κρίσιμα παιχνίδια, κόντρα στις ομάδες με το πράσινο χρώμα, με τον Λεβαδειακό την Κυριακή για το πρωτάθλημα και με τον Παναθηναϊκό την Τετάρτη για το Κύπελλο.

Κι όμως, εύκολα θα μπορούσε να γίνει σε αυτά τα δύο παιχνίδια ήρωας ο άλλος πιτσιρικάς του Ολυμπιακού, ο Κωστούλας, απλά αυτός με δύο κεφαλιές! Ο «ερυθρόλευκος» κυνηγός βρέθηκε στη θέση που έπρεπε και στα δύο παιχνίδια, πρώτα στις σέντρες του Βέλντε και του Ρόντινεϊ στη Λιβαδειά και μετά στο κόρνερ του Ρόντινεϊ στο Καραϊσκάκη. Πήρε τις κεφαλιές, αλλά κανένα τελείωμα του δεν ήταν αυτό που έπρεπε.

Στην πρώτη κεφαλιά έστειλε την μπάλα σχεδόν πάνω στον γκολκίπερ Γκαραβέλη, στη δεύτερη κεφαλιά αστόχησε πολύ και στην τρίτη πάλι αστόχησε. Δεν ήταν καθόλου μακριά ο Κωστούλας από τρία γκολ με αυτές τις τρεις κεφαλιές, ωστόσο κάτι δεν έκανε καλά, όπως το ίδιο είχε συμβεί και με το σουτ από πολύ καλή θέση στο β΄ ημίχρονο του αγώνα με την Γκαραμπάγκ, αλλά και σε μια άλλη κεφαλιά του στο 1-1 με τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα. Ενώ και στο Περιστέρι είχε χάσει δύο σημαντικές ευκαιρίες, πρώτα με το κεφάλι και μετά με τα πόδια.

Είναι καλό που είναι μέσα στις φάσεις, αλλά πρέπει λίγο να συγκεντρωθεί περισσότερο στην τελική του προσπάθεια.

