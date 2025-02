Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μάρους Έντουαρντς, που βρέθηκε στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, κλείνει στην Μπέρνλι ως δανεικός.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως ο Μάρκους Έντουαρντς, που απασχόλησε τον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Championship και την Μπέρνλι. Η αγγλική ομάδα τα βρήκε τόσο με τα «λιοντάρια» της Λισαβώνας όσο και με τον ίδιο τον παίκτη, με τον προπονητή της, Σκοτ Πάρκερ να παίζει σημαντικό ρόλο στην διαπραγμάτευση.

Η Σπόρτινγκ θα δώσει τον ποδοσφαιριστή ως δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν λαμβάνοντας ως ενοίκιο το ποσό του 1 εκατ. ευρώ ενώ η συμφωνία συμπεριλαμβάνει και οψιόν αγοράς, η οποία μπορεί μάλιστα να αποκτήσει υποχρεωτικό χαρακτήρα με βάση κάποιους όρους που έχουν συμφωνηθεί. Το ύψος αυτής φτάνει τα 12 εκατ. ευρώ. Η πορτογαλική ομάδα θα διατηρήσει και 10% ποσοστό μεταπώλησης.

