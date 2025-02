Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πέντε πράγματα για τον Ολυμπιακό με αφορμή την παρουσία του στην 8άδα του Europa League.

Έτσι είναι αυτά στο ποδόσφαιρο. Ό,τι κάνεις, το βρίσκεις μπροστά σου. Κάνεις καλό, βρίσκεις καλό μπροστά σου. Κάνεις κακό, βρίσκεις κακό μπροστά σου.

Ο Ολυμπιακός έκανε μία φρενήρη πορεία στο β΄μισό της περασμένης σεζόν στο Κόνφερενς Λιγκ, παίρνοντας και την κούπα. Ανταμείφθηκε με το να παίξει φέτος στο Γιουρόπα Λιγκ, παρότι τερμάτισε 3ος στο περσινό πρωτάθλημα. Και μάλιστα να παίξει απευθείας στη League Phase, αποφεύγοντας τα καλοκαιρινά προκριματικά.

Φέτος, ο Ολυμπιακός ήταν αξιόπιστος και συνεπής στη League Phase του Γιουρόπα Λιγκ, μπαίνοντας τελικά στην πρώτη 8άδα της διοργάνωσης. Ανταμείφθηκε με το να παίξει απευθείας τον Μάρτιο στη φάση των «16» της διοργάνωσης, αποφεύγοντας τα πλέι όφ του Φεβρουαρίου.

Τώρα, αν καταφέρει και περάσει από τη φάση των «16» αυτόματα θα ξέρει ότι εάν καταφέρει και πάρει το πρωτάθλημα, την αμέσως επόμενη σεζόν θα παίξει κατευθείαν στη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ, βάσει του ranking της ΟΥΕΦΑ!

Γιατί έτσι είναι. Το ένα φέρνει το άλλο. Αρκεί να είσαι σταθερός και συνεπής στους στόχους σου.

Ο Ολυμπιακός αυτή την στιγμή είναι σε σταθερή βάση (εννιά συνεχείς αγωνιστικές) μόνος πρώτος στη βαθμολογία του πρωταθλήματος, αυξάνοντας σταδιακά τη διαφορά του από τους διώκτες του. Και το έχει καταφέρει αυτό γιατί στα τέσσερα ντέρμπι που έχει δώσει είναι ο μοναδικός που δεν έχει χάσει κανένα, είτε εντός (4-1 την ΑΕΚ, 1-1 με τον Παναθηναϊκό), είτε εκτός έδρας (3-2 τον ΠΑΟΚ, 0-0 με τον Παναθηναϊκό).

Και τα έκανε όλα αυτά ο Ολυμπιακός παρότι έπαιξε αρκετά από αυτά τα ντέρμπι μόλις τρεις ημέρες μετά από πολύ σκληρά ευρωπαϊκά παιχνίδια του, στα οποία επίσης ήταν αήττητος.

Βλέπε…

3.10.2024 Ολυμπιακός-Μπράγκα 3-0 και 6.10.2024 ΠΑΟ-Ολυμπιακός 0-0

7.11.2024 Ολυμπιακός-Ρέϊντζερς 1-1 και 10.11.2014 ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3

23.1.2025 Πόρτο-Ολυμπιακός 0-1 και 26.1.2025 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-1

Με την υπενθύμιση ότι στο τελευταίο ακριβώς παιχνίδι του έπαιξε με 10 παίκτες επί 55 λεπτά!

Θέλετε κι άλλο: ο Ολυμπιακός στην ευρωπαϊκή του φετινή παρουσία στη League Phase έπαιξε, μεταξύ άλλων, με δύο ομάδες που μπήκαν κι αυτές στην πρώτη 8άδα, τη Λιόν και τη Ρέϊντζερς. Τι σημασία έχει αυτό; Σκεφθείτε ότι: η 1η στη βαθμολογία Λάτσιο δεν αντιμετώπισε καμία από τις 11 πρώτες στη βαθμολογία! Η 2η Αθλέτικ Μπιλμπάο δεν έπαιξε με καμία από τις 14 πρώτες στη βαθμολογία! Η 3η Μάντσεστερ Γιουνάίτεντ, η 4η Τότεναμ και η 5η Άιντραχτ έπαιξαν η κάθε μία με μόνο μία ομάδα από την πρώτη 8άδα.

Από κάθε πλευρά, ο Ολυμπιακός τα πήγε εξαιρετικά. Γιατί πολύ απλά, ό,τι κάνεις, το βρίσκεις μπροστά σου. Σκεφθείτε για παράδειγμα, να πήγαινε ο Ολυμπιακός σε χαμηλές στροφές να παίξει στην Πόρτο, όπως πολλοί περίμεναν -κι άλλοι τόσοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να το κάνει (!)-επειδή ακολουθούσε το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα έχανε και θα είχε τερματίσει, στην καλύτερη των περιπτώσεων στην 15η η, 16η θέση της βαθμολογίας! Ισόβαθμος με Ρόμα, Πλιζέν και Φέρεντσβαρος.

Όπερ σημαίνει ότι τον Μάρτιο, με την προϋπόθεση ότι θα προκρίνονταν τον Φεβρουάριο, θα αντιμετώπιζε την Αθλέτικ Μπιλμπάο στη φάση των 16. Η, την πρώτη της 8άδας Λάτσιο.

Άσχετο: Τον Έντουαρντς ο Μεντιλίμπαρ τον είχε κόψει από την πρώτη στιγμή που το όνομα του έπεσε σοβαρά στο τραπέζι. Τον θεωρεί ναι μεν ευέλικτο εξτρέμ, αλλά ασυνεπή εντελώς στο πειθαρχικό κομμάτι τον Άγγλο της Σπόρτινγκ, τον οποίο οιι Πορτογάλοι έδιναν δανεικό μέχρι το καλοκαίρι, αλλά με πολύ υψηλή οψιόν αγοράς.

Πέρασε στα ψιλά, αλλά ο Ντάνι Γκαρθία την Πέμπτη κόντρα στην γκαραμπάγκ πέρασε τρεις κάθετες πάσες στην αντίπαλη περιοχή, που ήταν η μία καλύτερη της άλλης.

Όλοι στέκονται στην ασίστ προς τον Ελ Κααμπί για το 2-0, αλλά ο Ισπανός είχε κι άλλη μία τέτοια κάθετη στον Έσε, που έχασε το κοντρόλ σε ιδανική θέση, αλλά και μία τρίτη τέτοια στον Ζέλσον, που κι αυτός χάλασε την επίθεση με ένα κακό γύρισμα.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

