Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα για το αποψινό μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός.

Όσο η σεζόν κυλάει, τόσο και μεγαλύτερη αξία και σημασία έχουν τα ντέρμπι. Πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για ένα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκη!

Οι μεγάλες ιδιαιτερότητες του αποψινού ντέρμπι είναι τρεις. Πρώτη, το βαθμολογικό προβάδισμα, το +4 του Ολυμπιακού. Δεύτερη, τα καλά αποτελέσματα του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια κόντρα στον αιώνιο αντίπαλο του. Τρίτη, η διαφορά των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να προέρχεται από μεγάλο ευρωπαϊκό παιχνίδι του, τη νίκη στην Πόρτο, το βράδυ της Πέμπτης, και τον Παναθηναϊκό να έχει όλη την εβδομάδα προετοιμασίας αποκλειστικά για το σημερινό παιχνίδι.

Για να είμαστε ρεαλιστές, η ισοπαλία δεν θα είναι κακό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, αν σου έλεγε κάποιος ότι μέσα σε τέσσερις ημέρες θα κερδίσει στο Πόρτο και θα φέρει ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό, δεν θα το έλεγες και…άσχημο! Από την άλλη, η ισοπαλία δεν θα είναι και ένα καλό αποτέλεσμα για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ. Καθώς η απόσταση από την ΑΕΚ θα μειωθεί στους τέσσερις πόντους, σε όσους θα μείνει και από τον Παναθηναϊκό. Με τη διαφορά ότι οι «πράσινοι» στη συνέχεια θα έχουν πιο εύκολο πρόγραμμα στις έξι τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, ενώ οι άλλοι δύο θα έχουν να παίξουν μεταξύ τους (ΑΕΚ-Ολυμπιακός), αλλά και θα έχουν ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ στην Τούμπα κι ο Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκη…

Κανονικά, για να το γράψω έτσι, ο Ολυμπιακός για να είναι ωφελημένος, πρέπει να κερδίσει. Ώστε να πάει στα άλλα δύο ντέρμπι και στα υπόλοιπα τέσσερα παιχνίδια του έως τα πλέϊ οφς έχοντας ένα σοβαρό βαθμολογικό αβαντάζ (+6 από την ΑΕΚ και +7 από τον Παναθηναϊκό και +9 από τον ΠΑΟΚ). Κι η ισοπαλία, όμως, θα είναι ανεκτή, ίσως κι αποδεκτή, υπό τις βαθμολογικές κι όχι μόνο (μεγάλες υποχρεώσεις του σε πρωτάθλημα, Ευρώπη και Κύπελλο) συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί. Απλά, να ξέρουμε κάτι: έχει αποδειχθεί πως αν πας για την ισοπαλία, το πιθανότερο είναι να χάσεις. Άρα, δεν θα πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός για την ισοπαλία. Θα πρέπει να παίξει για τη νίκη, ξέροντας ότι δεν «πεθαίνει» και με την ισοπαλία.

Εδώ χρειάζεται εξυπνάδα, τόσο από την ομάδα, κυρίως από αυτή, αλλά κι από την εξέδρα. Με τον Ολυμπιακό να έχει μόνο μία νίκη στα 16 τελευταία του παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκό και να μην τον έχει κερδίσει με κόσμο στο Καραϊσκάκη από το 3-1 τον Απρίλιο του 2021 (σε πέντε παιχνίδια έκτοτε, 0-0 επίσης το 2021, 1-2 το 2022, 0-0 το 2023, 1-1 πάλι το 2023 με διακοπή και 0-3 υπέρ του ΠΑΟ και 1-3 το 2024), κατανοούμε πώς οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα είναι τρελαμένοι για νίκη απόψε. Και καλά θα κάνουν να ωθήσουν την ομάδα τους σε αυτή. Μόνο που ας έχουν και αυτοί και πρωτίστως η ίδια η ομάδα ότι αν σε τέτοια παιχνίδια παίξεις υπερβολικά ανοικτά, θα την πατήσεις σε καμία αντεπίθεση και μετά θα τρέχεις και δεν θα φτάνεις.

Μην υποτιμάμε δε τον Παναθηναϊκό του Βιτόρια-είναι αντίπαλος πολύ δύσκολος, κι αυτός, όπως ο Ολυμπιακός να τον νικήσεις (αήττητος 15 παιχνίδια σε πρωτάθλημα, Κύπελλο κι Ευρώπη), πολύ απλά γιατί δεν σε αφήνει να του φτιάξεις εύκολα φάσεις. Σε αυτό το διάστημα των 15 αγώνων στους οποίους είναι αήττητος, ποτέ δεν έφαγε πάνω από ένα γκολ, με εξαίρεση το 2-2 στις Σέρρες με την γκάφα του γκολκίπερ του, που έκανε το πέναλτι στον Μπετανκόρ για το τελικό σκορ. Επιπλέον, γενικά από τότε που ήρθε ο Βιτόρια, πάντα σκοράρει. Όπερ σημαίνει ότι για να τον κερδίσεις, πρέπει μίνιμουμ να του βάλεις δύο γκολ, κάτι το οποίο αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο.

Θα πρέπει ο Ολυμπιακός να το δουλέψει πολύ καλά το παιχνίδι επιθετικά από το πρώτο λεπτό και να είναι πολύ συγκεντρωμένος αμυντικά έως το τελευταίο λεπτό αν θέλει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, που και σε καλή κατάσταση είναι και πιο φρέσκος θα παρουσιαστεί και, για να μην κρυβόμαστε, του έχει πάρει τον αέρα από πλευράς αποτελεσμάτων εδώ και κάποια χρόνια. Ο δε κόσμος του Ολυμπιακού πρέπει να γίνει ο 12ος παίκτης του, έτσι όπως ξέρει να το κάνει κι όχι όπως είχε συμβεί πέρυσι με την κροτίδα που την εκμεταλλεύθηκε ο Παναθηναϊκός και πήρε το ματς στα χαρτιά. Η εκδίκηση του Ολυμπιακού πρέπει να είναι να κερδίσει και όχι άλλες τέτοιες καταστάσεις.

Να δώσω τώρα ένα fact, από την στιγμή που το τελευταίο Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός ήταν το περσινό 1-3 στα πλέϊ οφς: εδώ και 55 χρόνια, ο Παναθηναϊκός ποτέ δεν έκανε δύο νίκες σε δύο συνεχόμενες εκτός έδρας συναντήσεις του για το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Το είχε κάνει το 1970 όταν είχε κερδίσει 0-1 για το πρωτάθλημα 1969-70 και επίσης 0-1 για το πρωτάθλημα 1970-71. Έκτοτε, είχαμε τα εξής αποτελέσματα μετά από κάθε διπλό του Παναθηναϊκού:

9.10.1977 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-2 και 6.5.1979 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-0

9.11.1985 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-2 και 15.2.1987 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 2-1

8.11.1987 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-4 και 5.3.1989 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-1

25.2.1990 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 3-4 και 19.10.1990 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 0-0

2.12.1995 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-2 και 8.12.1996 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-0

4.3.2007 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 0-1 και 13.1.2008 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-1

2.3.2014 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 0-3 και 26.10.2014 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-0

11.5.2022 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-2 και 25.2.2023 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 0-0

10.3.2024 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 1-3 και 26.1.2025 Ολυμπιακός-ΠΑΟ…

Άρα, σε αυτά τα οκτώ τελευταία διπλά του Παναθηναϊκού (έξι στο Καραϊσκάκη και δύο στο ΟΑΚΑ), εδώ και 55 χρόνια για το πρωτάθλημα της Α΄ Εθνικής, η απάντηση του Ολυμπιακού στο αμέσως επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του με τον Παναθηναϊκό ήταν τέσσερις νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Εξυπακούεται ότι το περσινό Ολυμπιακός-ΠΑΟ που διακόπηκε στο 50ο λεπτό με το σκορ 1-1, δεν το λαμβάνω υπόψιν ως διπλό, καθότι έγινε στα χαρτιά. Όπως δεν λαμβάνω υπόψιν ως διπλό το ματς που είχε πάρει ο Ολυμπιακός στα χαρτιά στη Λεωφόρο, γιατί δεν ξεκίνησε ποτέ λόγω επεισοδίων .

Άσχετο: Ακούγεται ότι ο Ολυμπιακός είναι να κλείσει Ουκρανό εξτρέμ! Δεν ισχύει, μου είπαν.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ένας σημαντικός διαιτητής, ο Σλοβένος Βίντσιτς, θα σφυρίξει το αποψινό ντέρμπι. Να προσέξουμε δε, ότι και τα τέσσερα προηγούμενα που έχει παίξει στο ελληνικό πρωτάθλημα, έληξαν ισόπαλα! Να είναι σύμπτωση;

3.11.2019 ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 2-2

24.1.2021 ΠΑΟΚ-ΑΕΚ 2-2

3.10.2021 Ολυμπιακός-ΠΑΟ 0-0

15.9.2024 ΠΑΟΚ-ΠΑΟ 0-0

Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είναι πιο ευχαριστημένος απ΄ όλους μαζί του, καθώς είναι αήττητος σε τρία εκτός έδρας ντέρμπι με τον Βίντσιτς! Δύο στην Τούμπα κι ένα στο Καραϊσκάκη…Γενικά, ο Σλοβένος είναι διαιτητής καλύτερος πάντα για τον φιλοξενούμενο, παρά για τον γηπεδούχο.

Και για το τέλος ένα ιμότζι

