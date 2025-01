Όπως υποστηρίζει ο Αμερικανός ρεπόρτερ, Τομ Μπόγκερτ ο Παναθηναϊκός έδωσε τα χέρια με τη Σάρλοτ στα 2 εκατ. δολάρια για τον Κάρολ Σφιντέρσκι.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε αναζήτηση προσθήκης στη θέση του φορ. Ένα από τα ονόματα που «παίζουν» είναι και εκείνο του Κάρολ Σφιντέρσκι, για τον οποίο ο Αμερικανός ρεπόρτερ, Τομ Μπόγκερτ τονίζει πως οι «πράσινοι» έφτασαν σε συμφωνία με τη Σάρλοτ για τη μεταγραφή έναντι του ποσού των 2 εκατ. δολαρίων.

Sources: Panathinaikos agreed a deal to sign forward Karol Swiderski from Charlotte FC, as @Topbin90 first reported. Fee north of $2m, sources add. Deal will open DP spot for Charlotte. Charlotte just added Wilfried Zaha. Can now add another DP pic.twitter.com/uHUzO6l6QN

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο λογαριασμός TopBin90 στο «X» που μετέδωσε πρώτος την είδηση, ο Πολωνός επιθετικός έφυγε από τη βάση της Σάρλοτ και ταξιδεύει στην Ευρώπη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή.

🚨Exclusive: Per our sources, Charlotte FC and Panathinaikos have agreed on a deal for DP striker Karol Świderski. The Polish international has left the training camp and is traveling to Europe to finalize his move.



