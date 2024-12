«Ο Αλμέιδα δεν ενδιαφέρεται για την Ατλέτικο Μινέιρο»

Μια που άνοιξε και μια που έκλεισε το θέμα του Ματίας Αλμέιδα για την Ατλέτικο Μινέιρο, όπως γράφουν στη Βραζιλία.

Η Ατλέτικο Μινέιρο βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή και αναφορές στη Βραζιλία έκαναν λόγο ότι έχει στο στόχαστρό της τον Ματίας Αλμέιδα στην ΑΕΚ.

Ωστόσο, γρήγορα φαίνεται πως αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να στραφούν σε άλλες περιπτώσεις προπονητών καθώς αναφέρουν ότι ο Αργεντινός τεχνικός δεν ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή να προπονήσει εκτός Ευρώπης.

«Ο Αργεντινός Ματίας Αλμέιδα της ΑΕΚ ευχαριστεί, αλλά θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη», τονίζουν διάφορα βραζιλιάνικα ΜΜΕ.

🚨🚫 Sonho de exterior afasta Tite do Atlético. Galo tinha interesse na contratação do ex-técnico da Seleção Brasileira, mas negociações não avançaram.



Argentino Matias Almeyda, do AEK, agrada, mas quer seguir na Europa.



Ambos, então, estão descartados.



🗞️ Via @itatiaia pic.twitter.com/JkuHWjk5NB