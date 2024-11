Η UEFA φιλοξένησε δηλώσεις του Τάισον στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ανεκτικότητας των Ηνωμένων Εθνών, με τον Βραζιλιάνο εξτρέμ του ΠΑΟΚ να δίνει το δικό του ξεχωριστό μήνυμα κατά του ρατσισμού.

Ο Τάισον αποτέλεσε το πρόσωπο της UEFA ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ανεκτικότητας των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της ανάδειξης των επιδράσεων του ρατσισμού στο ποδόσφαιρο και της δύναμης του σπορ να τον εξαλείψει.

Από κοινού με τον άλλοτε συμπαίκτη του στη Σαχτάρ και νυν μέσο της Φενέρμπαχτσε, Φρεντ, ο παίκτης του ΠΑΟΚ μίλησε τόσο για τον ρατσισμό που έχει βιώσει στο ποδόσφαιρο και συγκεκριμένα στο περιστατικό του ντέρμπι με την Ντιναμό Κιέβου, όπου είχε δεχθεί κόκκινη για την αντίδρασή του σε ρατσιστική επίθεση, όσο και για τον χαρακτηριστικό του πανηγυρισμό με το σήκωμα της γροθιάς. Ενώ δεν παρέλειψε να δώσει και το δικό του ξεχωριστό μήνυμα τονίζοντας πως ο ρατσισμός μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με τον «αντι-ρατσισμό».

«Ήταν μια από τις πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή μου. Η δουλειά μου είναι να μάχομαι, να είμαι περήφανος, να κρατώ το κεφάλι μου ψηλά. Σε μια κοινωνία ρατσιστών, δεν είναι αρκετό να μην είσαι ρατσιστής. Πρέπει να είσαι αντι-ρατσιστής»

«Πιστεύω ότι δεν μπορούμε να μένουμε σιωπηλοί όταν αντιμετωπίζουμε κάτι τόσο μεγάλο. Σηκώνω τη γροθιά μου για να δείξω την ευθύνη μου και τη δύναμή μου, ότι είμαι κάποιος που παλεύει για τα πιστεύω του. Πολλά παιδιά μου στέλνουν φωτογραφίες στα social media κάνοντας το ίδιο πράγμα. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχει τέτοια επιρροή»

«Ως ποδοσφαιριστές έχουμε πολύ δυνατή φωνή. Πάντα θα μάχομαι για την ισότητα, όχι μόνο για μένα, αλλά για τους νέους ανθρώπους, για τις οικογένειές τους. Οι γονείς μου πάντα μου μάθαιναν να αντιμετωπίζω τα προβλήματά μου με το κεφάλι ψηλά΄. Ανεξαρτήτως χρώματος, είμαστε όλοι ίσοι»

