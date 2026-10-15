Νίκολιτς: «Δυο αποφάσεις του διαιτητή επηρέασαν το αποτέλεσμα»

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς μετά την ήττα της ΑΕΚ από τη Σαχτάρ στο Λονδίνο.

Η ΑΕΚ παρόλο που πήρε προβάδισμα κόντρα στη Σαχτάρ εν τέλει ηττήθηκε με 3-1 στο Λονδίνο. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε ο τεχνικός του Δικεφάλου, Μάρκο Νίκολιτς, στάθηκε στις αποφάσεις του διαιτητή για το πέναλτι και για το γεγονός πως ο Δικέφαλος έπαιζε με 10 παίκτες στη φάση του 2-1.

Η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς

«Καλησπέρα. Είναι δύσκολο να μιλήσω μετά από τέτοιου είδους αναμέτρηση. Το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ άδικο, σε σχέση με όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει όταν χάνεις έναν αγώνα, επειδή είμαι πολύ αφοσιωμένος και σχεδόν ποτέ δε θα πω ότι είμαι χαρούμενος όταν έχεις χάσει, απόψε όμως είμαι! Ήμασταν πολύ καλύτεροι στον αγωνιστικό χώρο, είχαμε ευκαιρίες, αποκρούσεις του αντίπαλου τερματοφύλακα, δοκάρια. Ο αντίπαλος είχε ένα σουτ στο πρώτο ημίχρονο κι άλλο ένα στο δεύτερο από κόρνερ. Δυο αποφάσεις του διαιτητή επηρέασαν το αποτέλεσμα. Αναφέρομαι στο πέναλτι, που ακόμα δεν είναι σαφές για μένα. Εχω δεχθεί κάποιες εξηγήσεις ότι έγινε φάουλ, αλλά ουδείς ξέρει. Και το δεύτερο είναι ότι παίζαμε με 10 παίκτες και εκείνη την ώρα δεχθήκαμε ένα τυχερό τέρμα, πάνω στη γραμμή. Συμβαίνουν αυτά. Άτυχες περιστάσεις. Αυτό δεν αλλάζει την εικόνα της αναμέτρησης και την απόδοση της ομάδας μου. Ήμασταν επιθετικοί. Καλά επίπεδα ενέργειας και κίνητρο. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον κόσμο της ΑΕΚ. Έκαναν γιορτή στο Λονδίνο. Δε το βλέπεις τακτικά. Ειμαι ευχαριστημένος και από τη δική τους απόδοση. Ζητώ συγγνώμη που δεν τους κάναμε δώρο τη νίκη. Συνεχίζουμε τη δουλειά και την προσπάθεια, για το ματς κόντρα στη Μάντσεστερ Σίτι».

Μήπως θα ήθελε να περάσει η μπάλα περισσότερο στο δεύτερο ημίχρονο στον Πήλιο;

«Ναι, ο Σταύρος είναι ένας από τους παίκτες που έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ αυτόν τον ένα χρόνο. Ήταν στην πόρτα της εξόδου όταν ήρθα. Είναι αφοσιωμένος, ταπεινός. Δινει πάντα το 100%. Και πολλές φορές λαμβάνει την ανταμοιβή απ’ αυτό. Απόψε έδωσε μία ασίστ. Στο δεύτερο ημίχρονο ήταν λίγο άτυχος γιατί η δεύτερή του επαφή δεν ήταν καλή και έχασε ίσως την καλύτερη ευκαιρία που είχαμε να σκοράρουμε. Είναι ένας εξαιρετικός παίκτης φέτος και πέρυσι. Πάντα όμως είναι η ομαδική προσπάθεια. Κάποιος έκανε την πάσα στον Πήλιο. Αυτά συνδέονται. Ειμαι πολύ χαρούμενος από την απόδοσή του».

Για το δοκάρι του Μουκουντί;

«Υπήρχαν ατυχείς περιστάσεις. Προσπαθώ να ειμαι αντικειμενικός. Αυτό προσπαθώ και τώρα. Ήλεγξα τα δεδομένα του αγώνα και με τους αναλυτές μας. Είχαμε γκολ ευκαιρίες, πέντε – έξι σουτ. Δοκάρια. Πολλές στιγμές. Όταν δεν κάνεις γκολ την ευκαιρία, μπορεί να δεχθείς, όπως συνέβη με ατυχή τρόπο. Δεν μπορείς να κάνεις όλες τις ευκαιρίες σε γκολ, αλλά από το… μηδέν δεχθήκαμε τέρμα. Στις περισσότερες φορές όταν συμβαίνει αυτό χάνεις τον αγώνα. Γι’ αυτό αισθάνομαι άσχημα γι’ αυτό από τους παίκτες και τους φιλάθλους μας. Θεωρώ ουσιαστικά ότι δεν ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, αλλά έτσι είναι το αποτέλεσμα».