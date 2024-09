«Ο Μαρσιάλ αναμένεται να συνεχίσει στη Φλαμένγκο»

Στο εξωτερικό υπήρξαν δημοσιεύματα που αναφέρουν πως ο Αντονι Μαρσιάλ που βρίσκεται στο μεταγραφικό «τραπέζι» της ΑΕΚ θα γίνει, εκτός απροόπτου, κάτοικος Βραζιλίας.

Νο1 «στόχος» της ΑΕΚ για την γραμμή κρούσης της είναι ο Νταβίντ Ντατρό Φοφανά, όμως παράλληλα στο «τραπέζι» βρίσκονται και άλλες περιπτώσεις όπως του Αντονι Μαρσιάλ.

Από χθες (5/9) υπάρχουν πολλά δημοσιεύματα πως για την απόκτηση του Γάλλου φορ κινείται και η Φλαμένγκο και πριν από λίγο προέκυψαν νέα που υποστηρίζουν πως ο 28χρονος στράικερ αναμένεται να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Former Manchester United forward, Anthony Martial is expected to join Flamengo, according to my sources. 🔴⚫️🇫🇷 #MUFC #Flamengo #transfers pic.twitter.com/pZbVUEzloD