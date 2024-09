Σύμφωνα με αμερικανικό δημοσίευμα, ο Λιούις Μόργκαν δεν αναμένεται να αποχωρήσει από τους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς, παρά το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού.

Ο Αμερικανός δημοσιογράφος Τζόι Παντόρνο με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο X έδωσε μία νέα διάσταση στο φημολογούμενο ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Λιούις Μόργκαν των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς, το οποίο αποκάλυψε ο Τομ Μπόγκερτ πριν λίγες μέρες.

Ο Παντόρνο υποστήριξε πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ο προπονητής των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς, Σάντρο Σβαρτζ περιμένει πως ο 27χρονος Σκωτσέζος εξτρέμ θα ολοκληρώσει την φετινή σεζόν στο αμερικανικό κλαμπ και θα συνεχίσει σ' αυτήν και την επόμενη, παρά το ενδιαφέρον που υπάρχει από το «τριφύλλι». Πάντως από το ρεπορτάζ δεν επιβεβαιώνεται πως το συγκεκριμένο όνομα απασχόλησε τους ανθρώπους των «πρασίνων».

Υπενθυμίζουμε πως ο Λιούις Μόργκαν, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή με την εθνική Σκωτίας, έχει συμβόλαιο με τους Ρεντ Μπουλς μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025, με το κλαμπ να διατηρεί και οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο.

