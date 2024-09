Σύμφωνα με δημοσίευμα του «CBS» ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται για την απόκτηση του διεθνή Σκωτσέζου εξτρέμ της New York Red Bull, Λιούις Μόργκαν.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να ανακοίνωσε την ευρωπαϊκή του λίστα για τα επερχόμενα ματς του Conference League, όμως αυτό δεν σημαίνει πως τελείωσαν οι μεταγραφές του Τριφυλλιού. Θυμίζουμε άλλωστε πως οι ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος μπορούν να κάνουν κινήσεις με παίκτες που έχουν συμβόλαιο μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «CBS» το Τριφύλλι ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Λιούις Μόργκαν. Πρόκειται για διεθνή Σκωτσέζος εξτρέμ, ο οποίος ανήκει στη New York Red Bull και έχει συμβόλαιο έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2025, με το κλαμπ του MLS να έχει οψιόν επέκτασης για ακόμα μια χρονιά.

Sources: Panathinaikos interested in New York Red Bulls & Scotland int'l forward Lewis Morgan.



Greek window still open. Panathinaikos managed by Diego Alonso. No bid yet. RBNY obviously don't wanna lose Morgan.



Morgan's contract guaranteed only thru 2025 (club option for 2026) pic.twitter.com/oVxIvLoW2J