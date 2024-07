Η Γαλατάσαραϊ αποχαιρέτησε τον Τετέ και παράλληλα αποκάλυψε το καθαρό ποσό που θα βάλει στα ταμεία της με την πώληση του Βραζιλιάνου εξτρέμ στον Παναθηναϊκό.

Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού είναι με κάθε επισημότητα ο Τετέ. Οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτησή του, γνωστοποιώντας μάλιστα οτι ο Βραζιλιάνος επέλεξε και το νούμερο που θα φοράει στην φανέλα του, το οποίο θα είναι το 10.

Λίγη ώρα μετά τον Παναθηναϊκό, η Γαλατάσαραϊ ανακοίνωσε επίσης το deal. Οι Τούρκοι γνωστοποίησαν και το καθαρό ποσό της πώλησης του Τετέ στον Παναθηναϊκό, τονίζοντας πως ο Βραζιλιάνος παραχωρήθηκε στους «πράσινους» έναντι 4.750.000 εκατομμυρίων ευρώ.

Βέβαια μέσα στο ποσό που αναφέρει η Γαλατάσαραϊ δεν υπολογίζονται τα χρήματα που θα πάνε στην εφορία, αλλά ούτε τα ποσά που χρειάστηκαν για τους ατζέντηδες που μεσολάβησαν στο deal.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η «Γαλατά» στην ανακοίνωση της:

«Επετεύχθη συμφωνία με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τη μεταγραφή του επαγγελματία ποδοσφαιριστή μας Ματέους Καρντόσο Λέμος Μαρτίνς. Σύμφωνα με το deal, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός θα καταβάλει στην Εταιρεία μας καθαρό ποσό μεταγραφής 4.750.000 ευρώ», αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση της η Γαλατάσαραϊ.

