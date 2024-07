Ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Σειρά παίρνει ο Λορέντσο Πιρόλα.

Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ. Όπως διαβάσατε στο Gazzetta, ο Δανός επιθετικός βρίσκεται στην Αθήνα τις τελευταίες ώρες με σκοπό να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Πειραιώτες.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μπρέιθγουεϊτ έχει ήδη περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και το μόνο που απομένει να κάνει για να οριστικοποιηθεί το deal είναι να υπογράψει το συμβόλαιο του το οποίο θα έχει διάρκεια δύο ετών. Μάλιστα ο Δανός φορ αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα για Ολλανδία όπου βρίσκονται οι «ερυθρόλευκοι» για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας τους.

Πέρα από τον Μπρέιθγουεϊτ τα «ερυθρόλευκα» του Ολυμπιακού αναμένεται να φορέσει σύντομα και ο Λορέντσο Πιρόλα. Ο Ιταλός στόπερ τα έχει βρει σε όλα με τον Ολυμπιακό και μέσα στα επόμενα 24ωρα αναμένεται στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη δική του μεταγραφή στους Πειραιώτες και να ενταχθεί στην ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

🔴⚪️✍🏻 Martin Braithwaite, already in Athens to sign the contract as new Olympiacos player on free move from Espanyol.



Medical tests already completed, deal done - up next, Lorenzo Pirola from Salernitana. pic.twitter.com/pA31PywOsl