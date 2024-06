«Προτάθηκε στην Βάσκο Ντα Γκάμα ο Φαμπιάνο»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Βραζιλία, ο Φαμπιάνο, που βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Άρη για νέο συμβόλαιο, προτάθηκε στην Βάσκο Ντα Γκάμα.

Ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος Φάμπιο Τόρες έκανε γνωστό πως ο Φαμπιάνο του Άρη, που μένει ελεύθερος σε λίγες μέρες τυπικά από την ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει προταθεί στην Βάσκο Ντα Γκάμα.

Ο ίδιος εξηγεί πως ο παίκτης δεν θα συνεχίσει στους «κίτρινους», κάτι που όμως δεν είναι ακόμα δεν δεδομένο, αφού ο Άρης του έχει καταθέσει βελτιωμένη πρόταση και οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις χωρίς να έχει υπάρξει ακόμη κάποια οριστική εξέλιξη, είτε θετική είτε αρνητική.

