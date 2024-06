Η απόλυτη υπέρβαση στο θέμα του προπονητή ήρθε πιο κοντά για τον Παναθηναϊκό κατά την διάρκεια των συνεχόμενων επαφών με τον Μαουρίτσιο Σάρι το σαββατοκύριακο. Καθοριστικό το επόμενο 48ώρο, όπου αναμένεται η οριστική απάντηση του Ιταλού τεχνικού.

Ο Παναθηναϊκός προσφέροντας γη και ύδωρ στον Μαουρίτσιο Σάρι επιχειρεί να φέρει στην Ελλάδα έναν προπονητή από το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, παλεύοντας εδώ και μέρες για την απόλυτη υπέρβαση στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας.

Ο Ιταλός κόουτς αποτελεί τον διακαή πόθο των ανθρώπων του Τριφυλλιού, που βλέπουν στο πρόσωπό του, τον άνθρωπο που θα επαναφέρει στην κορυφή τον σύλλογο και θα τον ξανακάνει πρωταγωνιστή στην Ευρώπη.

Στο ''πράσινο στρατόπεδο'' περιμένουν με μεγάλη αγωνία την απάντηση του Σάρι, έχοντας ικανοποιήσει όλα τα ''θέλω'' του πρώην προπονητή των Λάτσιο, Γιουβέντους, Νάπολι και Τσέλσι, τόσο σε οικονομικό όσο και σε ποδοσφαιρικό επίπεδο.

Η απόφαση, όμως, της μετακόμισης από την Premier League και την SerieA στην ελληνική Super League, δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο για έναν προπονητή που ανήκει εδώ και μια δεκαετία στην ελίτ.

Από κει και πέρα, όπως αναφέρουν πληροφορίες του Gazzetta από την Ιταλία, με τα δεδομένα που υπάρχουν απόψε το βράδυ, οι συζητήσεις των δύο πλευρών βρίσκονται σε καλό δρόμο. Οι πιθανότητες αυξήθηκαν για το happy end στην υπόθεση, ωστόσο, επειδή η διαδικασία έχει δυναμικό και όχι στατικό χαρακτήρα, το επόμενο 48ωρο θα κρίνει τα πάντα.

Προσοχή! Ο Σάρι δεν έχει ''κλείσει'', δεν έχει υπογράψει, δεν είναι στο... αεροπλάνο για την Αθήνα αλλά αυτό που καταγράφεται στο ρεπορτάζ από την πατρίδα του είναι το γεγονός πως ο Παναθηναϊκός απόψε το βράδυ, έχει καταφέρει να φέρει την υπόθεση ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωσή της σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα, έχοντας κάνει τα πάντα για να τον πείσει.

Μία υπόθεση που παραμένει δύσκολη. Εξάλλου μιλάμε για έναν προπονητή που ήδη έχει απορρίψει την Σεβίλη, έναν προπονητή που βρίσκεται στις περισσότερες shortlists των ομάδων που αναζητούν τον επόμενο τεχνικό τους και το όνομά του ''παίζει'' για κλαμπ όπως η Λέστερ, η Μπολόνια, ακόμη και η επιστροφή στη Λάτσιο υπάρχει ως σενάριο στον ιταλικό Τύπο.

Το Who is Who του Μαουρίτσιο Σάρι