Διακαής πόθος του Παναθηναϊκού ο Μαουρίτσιο Σάρι

Ο Μαουρίτσιο Σάρι αποτελεί αυτή τη στιγμή τον μεγάλο στόχο του Παναθηναϊκού για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Το πρωί το Gazzetta σας ενημερώσε πως ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην τελική ευθεία για το θέμα του προπονητή και πως αυτή τη στιγμή έχουν ξεχωρίσει δύο υποψήφιοι, οι οποίοι αποτελούν επιλογές υψηλής δυσκολίας για την διοίκηση των «πρασίνων».

Μία εξ' αυτών, κι αυτή που προκρίνεται αυτή τη στιγμή, είναι ο Μαουρίτσιο Σάρι, για τον οποίο ιταλικά δημοσιεύματα ανέφεραν πως έχει δεχθεί μία μεγάλη προσφορά από το «τριφύλλι». Ο σπουδαίος Ιταλικός τεχνικός αποχώρησε από την Λάτσιο τον φετινό Μάρτιο και από τότε κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά εξετάζοντας προσεκτικά το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Το Who is Who του Μαουρίτσιο Σάρι