Ο Κ. Νικολακόπουλος προσεγγίζει στο blog του στο Gazzetta την χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού κάτω από το δικό του πρίσμα.

Μετά την απογοητευτική εικόνα στην Τούμπα την Κυριακή, που τον έθεσε εκτός μάχης τίτλου, ο Ολυμπιακός αντέδρασε και τουλάχιστον ήταν χθες κόντρα στην ΑΕΚ όπως θα έπρεπε παίζοντας μέσα στο Καραϊσκάκη, μπροστά στον κόσμο του.

Η νίκη ήταν σημαντική τόσο από πλευράς γοήτρου (ας σκεφτούμε σήμερα την ψυχολογία της ομάδας, αλλά και γενικά της οικογένειας του Ολυμπιακού εάν η ΑΕΚ κέρδιζε και πανηγύριζε το πρωτάθλημα μέσα στον Πειραιά), όσο κι από πλευράς βαθμολογίας (ακόμη και με την ήττα του Παναθηναϊκού χθες από τον ΠΑΟΚ, εάν το ματς στο Καραϊσκάκη έληγε ισόπαλο, οι «ερυθρόλευκοι» θα ήθελαν διπλό την Κυριακή στη Λεωφόρο για την 3η θέση, ενώ τώρα την παίρνουν και με Χ).

Η εμφάνιση του Ολυμπιακού δεν ήταν σούπερ, αλλά ήταν αρκετά καλή ώστε να έρθει επιτέλους το πρώτο τρίποντο σε φετινό ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ-για την ακρίβεια πρώτο τρίποντο μετά από πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος, στα οποία η ΑΕΚ είχε (εντός κι εκτός έδρας) με τον Ολυμπιακό τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες, απολογισμός σίγουρα όχι κολακευτικός για τους «ερυθρόλευκους». Θα μπορούσα να επισημάνω ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήταν πολύ καλύτερη, τόσο επιθετικά όσο και αμυντικά, στη Φιλαδέλφεια, στο προ ενάμιση μήνα παιχνίδι της εναντίον της ομάδας του Αλμέιδα.

Ατυχώς τότε ο Ολυμπιακός είχε χάσει 0-1 με εκείνο το γκολ του Ελίασον στο 91΄, αφού πρώτα είχε χάσει μετρημένες οκτώ ευκαιρίες για να προηγηθεί στο σκορ και να κάνει ένα διπλό που της άξιζε. Ήταν εκείνο το πρώτο παιχνίδι του μετά το εκπληκτικό 6-1 επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ και έχοντας την ψυχολογία με το μέρος τους είχαν δημιουργήσει τόσες φάσεις όσο ποτέ κόντρα στην ΑΕΚ του Αλμέιδα. Νομίζω ότι ακριβώς εκεί χάθηκε το πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό.

Εάν έπαιρνε αυτό που του έπρεπε να πάρει, τα πλέι οφς θα εξελίσσονταν αλλιώς. Ήδη, αυτή την στιγμή, με εκείνη την ήττα, αλλά και την ισοπαλία στο Χαριλάου, ο Ολυμπιακός απέχει από τον πρώτο ΠΑΟΚ μόλις τέσσερις βαθμούς. Καταλαβαίνει νομίζω ο καθένας ότι με νίκη τότε επί της ΑΕΚ η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα πήγαινε με εντελώς άλλες προϋποθέσεις και συνθήκες να παίξει στο Χαριλάου κόντρα στον Άρη. Δεν μιλάω για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, γιατί υπήρξε η αντικειμενική συνθήκη της διεξαγωγής του τρεις ημέρες αργότερα από την ιστορική πρόκριση στον ευρωπαϊκό τελικό κόντρα στην Άστον Βίλα. Λέω ότι ο Ολυμπιακός με μία νορμάλ αξιοποίηση των χαμένων ευκαιριών του στη Φιλαδέλφεια και στο Χαριλάου, τώρα εύκολα θα είχε πέντε παραπάνω βαθμούς.

Τέλος πάντων, αυτά είναι μαθήματα για τη νέα σεζόν, που θα έχουν φυσικά νόημα εφόσον αξιλογηθούν σωστά. Τώρα, σημασία έχει για τον Ολυμπιακό ότι έκανε αυτό που έπρεπε, παίζοντας καλά ειδικά συνυπολογίζοντας ότι ήταν το τρίτο μεγάλο παιχνίδι του μέσα σε έξι ημέρες (Πέμπτη Άστον Βίλα, Κυριακή ΠΑΟΚ, Τετάρτη ΑΕΚ). Η επιστροφή των Ποντένσε και Φορτούνη στην ενδεκάδα έδωσε στην ομάδα την ποιότητα που της είχε λείψει στην Τούμπα, κάτι που έκανε και τον Ελ Κααμπί πολύ πιο επικίνδυνο απ΄ ότι στο β΄ ημίχρονο που είχε παίξει με τον ΠΑΟΚ, ενώ οι ανάσες που πήρε ο Έσε στο προηγούμενο διήμερο του έδωσαν τη δυνατότητα να ανεβάσει στροφές και μαζί με τον Όρτα να κερδίσει ο Ολυμπιακός τη μάχη του κέντρου.

Αμυντικά η ομάδα είχε θέματα στο α΄ ημίχρονο, αλλά ο Κάρμο ήταν για άλλη μία φορά σπουδαίος και όταν ο Ντόη βρήκε ρυθμό καθότι είχε να παίξει σχεδόν ένα μήνα ανέβασε πολύ την απόδοση του και η κατάσταση βελτιώθηκε αισθητά. Ο δε Αποστολόπουλος ήταν πειστικός κι έδειξε ότι μπορεί να έχει μέλλον στον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ από το 37’, όταν ο Ελίασον (ο ίδιος που είχε γράψει το 1-0 στο ΑΕΚ-Ολυμπιακός στο 91΄) έχασε την ευκαιρία του αγώνα, απείλησε ξανά στο 85’ και στο 91’, ουσιαστικά δηλαδή 50 λεπτά αργότερα! Και τότε ήταν ο Τζολάκης που κράτησε το μηδέν ενεργώντας υποδειγματικά στις δύο τελικές του Τζούμπερ.

Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, το παιχνίδι θα ήταν εντελώς διαφορετικό εάν ο Ολυμπιακός δεν είχε την τύχη να είναι πολύ οριακά οφσάιντ ο Λιβάι στο 7’, στη φάση που του έκανε πέναλτι στο τετ α τετ ο Τζολάκης. Η ΑΕΚ πιθανότατα θα είχε προηγηθεί και ξέρουμε όλοι πόσο μεγάλη δυσκολία έχει η ομάδα του Μεντιλίμπαρ να «γυρίζει» παιχνίδια. Όπως ξέρουμε και πόσο καλύτερη γίνεται όταν ανοίγει η ίδια το σκορ, όπως συνέβη χθες στο 65’ με τον Όρτα.

Μου φαίνεται ότι η δεύτερη φάση κλειδί του αγώνα, μετά το «πέναλτι-αλλά οφσάιντ» του Λιβάι στο 7’, ήταν το δοκάρι του Φορτούνη στο 61’! Συνήθως αυτές οι στιγμές ατυχίας χαλάνε την ψυχολογία του Ολυμπιακού, όμως τώρα είδαμε ότι η έξοχη εκτέλεση του Φορτούνη, του έδωσε ώθηση. Ήταν ένα έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερη επιθετικότητα και κυνήγι του γκολ, που καθόλου τυχαία δεν ήρθε τέσσερα λεπτά αργότερα, σε μία φάση στην οποία ο Όρτα κι ο Ελ Κααμπί τα έκαναν όλα!

Ήταν ακριβώς από αυτές τις επιθέσεις που ζητάει ο προπονητής, με εκδήλωση της γρήγορα, στα 20 δευτερόλεπτα. Την ξεκίνησε ο Όρτα, τη συνέχισε με ωραία μπαλιά στον Ποντένσε ο Ελ Κααμπί, με τον Πορτογάλο να βγάζει καλοζυγισμένη σέντρα προς τον Μαροκινό, την κεφαλιά του οποίου όμως έδιωξε ο Στάνκοβιτς. Ο Ελ Κααμπί για τρίτη φορά στην εξέλιξη της φάσης πήρε την μπάλα, γυρίζοντας προς το πέναλτι. Δεν είμαι σίγουρος ότι στόχος του ήταν ο Όρτα κι όχι ο Έσε, που είχε χωθεί πιο βαθιά στην περιοχή, αλλά η ουσία είναι ότι η μπάλα στρώθηκε όπως ήθελε στον Πορτογάλο κεντρικό χαφ, που είχε αρχίσει την επίθεση και την ολοκλήρωσε με ένα τέλειο σουτ.

Από την ίδια θέση ο Όρτα είχε σουτάρει στο δοκάρι την Τετάρτη με τον ΠΑΟΚ, όμως το ποδόσφαιρο έτσι είναι. Όταν σουτάρεις καλά, θα σε ανταμείψει κάποια στιγμή. Ήταν χθες το τρίτο σουτ του φορμαρισμένου άσου-τα άλλα δύο ήταν κι αυτά επικίνδυνα, το ένα είχε μπλοκάρει ο Στάνκοβιτς, το άλλο είχε φύγει λίγο άουτ. Το τρίτο σουτ ήταν και φαρμακερό, ενώ η θεά τύχη του επιφύλαξε κι ένα δεύτερο γκολ, καθώς η σέντρα που επιχείρησε στο 92’ εξελίχθηκε σε σουτ, με τον εκτός θέσης Στάνκοβιτς, που είχε ξεκινήσει και την όλη φάση με λάθος διώξιμο της μπάλας με τα πόδια.

Όπως και στο 1-0, έτσι και στο 2-0, έβαλε το χεράκι του ο Ελ Κααμπί, καθώς αυτός κέρδισε την μπάλα πιέζοντας ψηλά, στο 92’ ε;, και πασάροντας στον Ζέλσον, που κέρδισε πολύ εύκολα μία ασίστ στο ενεργητικό του με μία απλή πάσα στον σκόρερ Όρτα.

Άσχετο: Μόνο αφελής ποδοσφαιρικά μπορεί να είναι κάποιος που θεωρεί ότι ο ΠΑΟΚ κι ο Ολυμπιακός κλείδωσαν χθες την 1η και την 3η θέση, από την στιγμή που έχουν να παίξουν την Κυριακή μακριά από το σπίτι τους και δη σε δύσκολες έδρες απέναντι στους δύο φιναλίστ του Κυπέλλου, που και οι δύο θα θέλουν να πάνε στον τελικό με καλά αποτελέσματα για λόγους ψυχολογίας. Ο ΠΑΟΚ έχει το μειονέκτημα ότι πάει μόνο για νίκη επί του Άρη, ο δε Ολυμπιακός, που βολεύεται και με ισοπαλία, έχει το μειονέκτημα ότι ο Παναθηναϊκός καίγεται κι αυτός για την 3η θέση. Θα είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια και για τους δύο, καθότι εκτός των άλλων μιλάμε για τους αιώνιους αντιπάλους τους. Μεγάλο ρόλο θα παίξει δε και η διαιτησία. Διότι αμφιβάλλω ότι θα φέρει πάλι η ΚΕΔ διαιτητές αξίας όπως ο Στίλερ χθες στο Καραϊσκάκη. παρεμπιπτόντως, τόσο ο Ολυμπιακός, όσο και ο ΠΑΟΚ σπανιότατα κερδίζουν τα τελευταία χρόνια στη Λεωφόρο και στο Χαριλάου.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Μεντιλίμπαρ κατέβασε την καλύτερη ενδεκάδα που θα μπορούσε, με βάση τις ελλείψεις του. Προτίμησε τον Ντόη από τον Βέζο, λογικά, αφού ο Πορτογάλος δεν έχει δείξει τίποτα ιδιαίτερο όσο έχιε παίξει, ενώ ο Ντόη παρότι μόλις 21 ετών έχει βγάλει με επιτυχία πολλά ντέρμπι. Ο Βάσκος πήρε τα ρίσκα του επιλέγοντας τον Αποστολόπουλο από τον Κίνι, γιατί ο Ελίασον είναι πολύ ταχύς και ο αριστερός μπακ του Ολυμπιακού Β γενικά τα πήγε καλά για δεδομένα πρώτου του ντέρμπι σε αρχική ενδεκάδα, έχοντας και τη ρέντα του πρωτάρη σε μία-δύο στιγμές.

Κι ο Αλμέϊδα παρέταξε ένα σχήμα μάλλον αναμενόμενο, έχοντας μόνο μία απουσία, του Ρότα. Το ενδιαφέρον είναι ότι η ΑΕΚ, που την είχαμε συνηθίσει αλλιώς, δεν πρέσαρε ποτέ σε όλη τη διάρκεια του 90λεπτου! Αντίθετα, αυτός που πρέσαρε και δη σε πάρα πολλές στιγμές ήταν ο Ολυμπιακός, που άλλωστε με αυτόν τον τρόπο δημιούργησε τρεις-τέσσερις από τις καλές του φάσεις!

Κατά την γνώμη μου η ΑΕΚ δεν ήταν κακή, όπως την περιγράφουν, λόγω αποτελέσματος και πιθανής απώλειας του πρωταθλήματος από αυτή την ήττα. Για 60 λεπτά το παιχνίδι ήταν αρκετά ισορροπημένο. Ο Ολυμπιακός ήταν ξεκάθαρα καλύτερος στο 20λεπτο 60-80 και γενικά άξιος νικητής, παρότι η ΑΕΚ απείλησε στο τέλος δύο φορές με ισοφάριση. Αυτό που συνέβη, όπως το βλέπω, είναι ότι ο Αλμέιδα μπέρδεψε την ομάδα του με την αλλαγή του Σιντιμπέ και την χρησιμοποίηση του Πινέδα σε ρόλο δεξιού μπακ. Ήταν μία κίνηση-δώρο στον Μεντιλίμπαρ

Και για το τέλος ένα

My first experience of Greek football, Olympiacos v AEK. Fuck me, this place is absolutely electric. Hoping to see @NelsonAbbey03 🙏 pic.twitter.com/0ehjxPzXii