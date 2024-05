Σύμφωνα με τους Αλβανούς ο χαφ της Παρτιζάνι, Μαγκέτ Γκουέι, βρίσκεται στη λίστα του Παναθηναϊκού.

Ένα νέο όνομα φέρνουν στο προσκήνιο του Παναθηναϊκού οι Αλβανοί. Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της ιστοσελίδας «Panorama Sport» το «τριφύλλι» εξετάζει την περίπτωση του 21χρονου χαφ της Παρτιζάνι, Μαγκέτ Γκουέι.

Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή 21 ετών που παίζει ως «καθαρό» αμυντικό χαφ, έχοντας ωστόσο και επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα. Όπως αναφέρουν οι Αλβανοί, ο Παναθηναϊκός ρώτησε τον σύλλογο των Τιράνων για την περίπτωση του Γκουέι ώστε να μάθει περαιτέρω πληροφορίες. Η διοίκηση της Παρτιζάνι είναι ανοιχτή στην παραχώρηση του Σενεγαλέζου χαφ, ωστόσο πρόκειται να τον αφήσει μόνο εάν βρεθεί κάποια ομάδα που θα καλύψει τα οικονομικά της «θέλω».

Οι Αλβανοί αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 2 εκατομμύρια ευρώ, με την ιστοσελίδα να αναφέρει ότι πρόσφατα ο σύλλογος των Τιράνων απέρριψε μια πρόταση 1.2 εκατ. ευρώ. Ο Γκουέι έχει καταφέρει να ξεχωρίσει φέτος στο αλβανικό πρωτάθλημα και παρά τη θέση του έχει πετύχει 6 γκολ στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Άπαντες στη χώρα μιλάνε για τον επόμενο ποδοσφαιριστή του πρωταθλήματος που θα κάνει το step up στην καριέρα του.

Μάλιστα οι Αλβανοί τονίζουν ότι στο τελευταίο παιχνίδι της Παρτιζάνι με τα Τίρανα στο ντέρμπι της πρωτεύουσας, βρέθηκε στο γήπεδο ένας σκάουτερ του Παναθηναϊκού και παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι στο οποίο μάλιστα ο 21χρονος σκόραρε στις καθυστερήσεις.

