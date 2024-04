Η Άστον Βίλα έβγαλε ανακοίνωση σχετικά με τη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League όπου θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό, σχετικά με τα διαθέσιμα εισιτήρια που θα έχει για τους οπαδούς της.

Στις 9 Μαϊου είναι προγραμματισμένη η ρεβάνς του ημιτελικού για το Conference League ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Άστον Βίλα που θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Aston Villa can confirm full ticketing details for our #UECL semi-final second leg away at Olympiacos. 🎟️