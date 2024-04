Ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει με Ελ Καμπί και Γιόβετιτς στο «Αθανάσιος Διάκος», ενώ ο Μαρτίνς με τον Μασούρα θα είναι στα «φτερά».

Με 4-4-2, όπως δηλαδή και κόντρα στον Αρη, θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός στο «Αθανάσιος Διάκος» όπου σε λίγη ώρα (17:00) θα αντιμετωπίσει τη Λαμία.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα διατηρήσει τους Ελ Καμπί και Γιόβετιτς στη γραμμή κρούσης, ενώ στα άκρα θα έχει τους Μασούρα, Μαρτίνς.

Πιο συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» θα παρατάξουν τον Τζολάκη στο τέρμα, τους Ροντινέι, Ρέτσο, Αμπι, Ρίτσαρντς τετράδα στην άμυνα, τους Ορτα, Εσε στον άξονα, τους Μασούρα, Μαρτίνς στα «φτερά» και τον Γιόβετιτς κοντά στον Ελ Καμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️

#Olympiacos #LAMOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/RvDRZYMyCo