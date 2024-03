Ο Νίκος Αθανασίου γράφει για τον κορμό του Τριφυλλιού που θα διεκδικήσει τον τίτλο και μία τετράδα παικτών που καλούνται να προσφέρουν περισσότερα στη τελική ευθεία της σεζόν.

Η σεζόν μπαίνει στη τελική της ευθεία, ο Παναθηναϊκός διεκδικεί δυνατά τόσο το πρωτάθλημα όσο και το Κύπελλο και ήταν κομβικό για τον Φατίχ Τερίμ να κατασταλάξει σε έναν βασικό κορμό, με τον οποίο θα πορευθεί στο photo finish της αγωνιστικής περιόδου, ώστε να μπορέσει το σύνολο να έχει χημεία, συνοχή, αυτοματισμούς, καλό επίπεδο επικοινωνίας, άρα και περισσότερες πιθανότητες να αποδώσει καλά πάνω στο χορτάρι.

Μετά από συνεχόμενα παιχνίδια, πάρα πολλούς τραυματισμούς και αρκετές αλλαγές από αναμέτρηση σε αναμέτρηση ο Τούρκος τεχνικός δείχνει να έχει κατασταλάξει στην ιδανική ενδεκάδα που έχει στο μυαλό του. Ποιοί είναι αυτοί;

Ο Ντραγκόφσκι κάτω από τα δοκάρια. Ο Μλαντένοβιτς αριστερός μπακ, ο Κώτσιρας δεξιός, ο Αράο αριστερός στόπερ και ένας εκ των Ακαϊντίν ή Γεντβάι στο πλευρό του. Στο 6 ο Ρούμπεν, στο 8 ο Τσέριν στο 10 ο Μπακασέτας. Στο δεξί ''φτερό'' ο Παλάσιος, στο αριστερό ο Μπερνάρντ και στην κορυφή ο Ιωαννίδης.

Συζήτηση θα μπορούσε να γίνει μόνο για το αριστερό άκρο της άμυνας, καθώς ο Χουάνκαρ διαθέτει μεγαλύτερη ισορροπία σε σχέση με τον Μλαντένοβιτς, ωστόσο, όλο το προηγούμενο διάστημα ο Ισπανός μπακ ήταν off.

Από κει και πέρα και επειδή φέτος ο Παναθηναϊκός διαθέτει ένα ρόστερ με μεγάλο βάθος και ποιότητα, υπάρχουν τέσσερις παίκτες που πρέπει να δώσουν το κάτι παραπάνω και αυτοί από την πλευρά τους, πρέπει και ο προπονητής να βρει τον τρόπο να τους αξιοποιήσει. Στη μάχη του τίτλου κανείς δεν περισσεύει. Σε ποιούς αναφερόμαστε;

Πρώτος και καλύτερος ο Αϊτόρ. Ο Ισπανός εξτρέμ έχει αποδείξει ποιός είναι και τι μπορεί να κάνει. Δεν έχει την πολυτέλεια το Τριφύλλι να τον έχει εκτός εξίσωσης όλο αυτό το διάστημα.

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό, προφανώς δεν κάνει μία καλή σεζόν, ωστόσο, διαθέτει την ποιότητα να δώσει πράγματα στο Τριφύλλι.

Από κει και πέρα, υπάρχει ο Φίλιπ Τζούρισιτς. Μέσα στο 2024 έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τραυματισμούς, του έχει λείψει η διάρκεια στη πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό αλλά τα χαρακτηριστικά του είναι υψηλού επιπέδου και μπορεί να αποτελέσει ένα... κρυφό όπλο στο φινάλε, μπορεί να γίνει ο X factor των ''πρασίνων''.

Στην ίδια κατηγορία και ο Μπένιαμιν Βέρμπιτς. Ένα παιχνίδι παίζει είναι καλός, μετά τραυματίζεται και μένει έξω. Ένα παιχνίδι λες ''νάτος αυτός είναι ο κανονικός Βέρμπιτς'' και έπειτα τον ψάχνεις.

Ο Σλοβένος εξτρέμ έχει προσωπικότητα, κλάση, παραστάσεις τίτλου και πρωταθλητισμού αλλά μέχρι στιγμής κινείται κάτω από την βάση. Έχει πράγματα να δώσει και θα είναι ευτυχές γεγονός για τον Παναθηναϊκό αν... αφυπνιστεί τώρα, στο φινάλε.

Last but not least ο Τόνι Βιλένα.