Τα Play Out θα ξεκινήσουν με γνώμονα πως δεν έχει κριθεί έστω μία ισοβαθμία μεταξύ των ομάδων που βρίσκονται χαμηλά και σε πρώτο πλάνο απειλούνται πιο άμεσα με υποβιβασμό!

Σε ρυθμούς Play Out κινούνται πλέον οι ομάδες της ουράς, καθώς έγινε σήμερα (4/3) η κλήρωση. Επί χάρτου απειλούνται άμεσα τέσσερα clubs και πιο συγκεκριμένα Κηφισιά, Παναιτωλικός, Βόλος και ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ ο ΟΦΗ νιώθει μεν... καυτή την ανάσα τους αλλά επί του παρόντος διατηρεί απόσταση ασφαλείας από την επικίνδυνη ζώνη.

Την ίδια στιγμή υπάρχει πλέον και η παράμετρος δευτεροβάθμιο της ΕΠΟ, αφού εκεί προσέφυγε ο Βόλος μετά την απόφαση του πρωτοβάθμιου οργάνου της Stoiximan Super League να κατακυρώσει 3-0 στην Κηφισιά το μεταξύ τους ματς που δεν ανέδειξε νικητή (0-0).

Επειδή οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές και σε απόσταση μόλις τριών πόντων «στοιβάζονται» τέσσερις σύλλογοι, η υπόθεση παραμονή ενδέχεται να κριθεί σε κάποια ισοβαθμία και αξίζει να δούμε τα δεδομένα ενόψει του μίνι πρωταθλήματος που ακολουθεί, με βάση φυσικά τα αντίστοιχα κριτήρια.

Οπου προκύπτει το εξής εύρημα, που αποτυπώνει πως αναμένεται να... πέσουν κορμιά.

Καμία μα καμία δεν έχει ήδη κριθεί, δηλαδή δεν υπάρχει σύλλογος του κάτω γκρουπ που να έκανε το απόλυτο (2χ2) στον οποιοδήποτε άμεσο ανταγωνιστή της!

ΟΦΗ 25 βαθμοί

vs Κηφισιά: Στην κανονική διάρκεια γνώρισε ήττα με σκορ 2-1 στο Ηράκλειο και απέσπασε «λευκή» ισοπαλία στη Λαμία ως φιλοξενούμενους. Αρα αν κερδίσει στην πρεμιέρα θα την «έχει». Σε κάθε άλλη περίπτωση θα υστερεί.

vs Παναιτωλικό: Κατά χρονική σειρά απέσπασε 1-1 στο Αγρίνιο και ύστερα νίκησε 1-0 στην Κρήτη. Αν χάσει μέχρι και ένα γκολ στο μεταξύ τους παιχνίδι που θα γίνει στο φινάλε των Play Out, τότε θα είναι από πάνω.

vs Βόλο: Του παραχώρησε ισοπαλία (1-1) στο «Γεντί Κουλέ» και έχασε 3-1 στο Πανθεσσαλικό. Για να «πάρει» τη μεταξύ τους ισοβαθμία θα πρέπει και να κερδίσει την 5η αγωνιστική του μίνι τουρνουά που ακολουθεί, αλλά και να το πράξει με μίνιμουμ δύο τέρματα διαφορά.

vs ΠΑΣ Γιάννινα: Στην κανονική διάρκεια αναδείχθηκε δύο φορές ισόπαλος με τον ΠΑΣ, αρχικά 1-1 στην Κρήτη και ύστερα 2-2 στους «Ζωσιμάδες». Αν δεν χάσει την 3η αγωνιστική που θα τον υποδεχθεί, τότε θα υπερτερεί.

Κηφισιά 21 βαθμοί

vs ΟΦΗ: Στον πρώτο γύρο του παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στη Λαμία ως γηπεδούχους και στον δεύτερο κέρδισε 2-1 στο «Γεντί Κουλέ». Αν δεν χάσει στην πρεμιέρα θα υπερτερεί.

vs Παναιτωλικό: Εχασε 3-0 στο Αγρίνιο και του παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην Καισαριανή. Αυτή τη στιγμή το σκεπτικό είναι να μην επικυρωθεί η βαθμολογία στις θέσεις των Play Out μέχρι να τελεσιδικήσει η υπόθεσή της με τον Βόλο, όπου σε πρωτοβάθμιο επίπεδο της κατακυρώθηκε το ματς του δεύτερου γύρου με σκορ 3-0. Αν δεν αλλάξει στην εφέσεων τότε για να υπερτερεί θα θέλει νίκη με τρία γκολ διαφορά στο μεταξύ τους παιχνίδι που θα γίνει την 4η αγωνιστική στο Αγρίνιο. Αλλιώς θα τις χρειάζονται τέσσερα τέρματα υπέρ.

vs Βόλο: Και εδώ θα πρέπει να περιμένουμε την εφέσεων, με το σκεπτικό ότι δεν θα επικυρωθεί η βαθμολογία στις θέσεις 7-14. Αν μείνει η πρωτόδικη απόφαση για να υπερτερεί θα της αρκεί να μην χάσει στο μεταξύ τους ματς. Εφόσον όμως «πέσει» και ισχύει το 0-0 της Καισαριανής και όχι το 3-0 υπέρ της, τότε για να «πάρει» ενδεχόμενη ισοβαθμία μαζί του θα πρέπει να κερδίσει με μίνιμουμ δύο τέρματα υπέρ, καθώς έχασε 2-1 στο Πανθεσσαλικό.

vs ΠΑΣ Γιάννινα: Μοιράστηκε μαζί του από μία νίκη, καθώς έχασε 3-0 στους «Ζωσιμάδες» και κέρδισε 4-2 στην Καισαριανή. Για να την «πάρει» θα πρέπει να κερδίσει την 6η αγωνιστική που τον φιλοξενεί.

Παναιτωλικός 20 βαθμοί

vs ΟΦΗ: Του παραχώρησε ισοπαλία 1-1 και μετέπειτα έχασε 1-0 στο Ηράκλειο. Για να υπερτερεί έναντί του θα πρέπει να κερδίσει με δύο γκολ διαφορά στο φινάλε των Play Out, οπότε και θα συγκρουστούν στην Κρήτη.

vs Κηφισιά: Στην regular season επικράτησε 3-0 στο Αγρίνιο και απέσπασε 2-2 στην Καισαριανή. Ανεξαρτήτως αν μείνει ή όχι η πρωτόδικη απόφαση που κατακύρωσε στην Κηφισιά (με σκορ 3-0) το παιχνίδι της με τον Βόλο, θα την «πάρει» αν δεν χάσει την 4η αγωνιστική που θα τη φιλοξενήσει. Εφόσον δεν αλλάξει η απόφαση θα του «κάνει» και ήττα μέχρι δύο γκολ, αν αλλάξει και «πέσει» στην εφέσεων θα είναι από πάνω ακόμη και με τρία κατά του.

vs Βόλος: Ανεξαρτήτως αν αλλάξει ή όχι στην εφέσεων η τύχη του αγώνα του Βόλου με την Κηφισιά, θα είναι από πάνω ακόμη και αν χάσει από εκείνον στο Αγρίνιο για την 3η αγωνιστική των play out, αρκεί να είναι μέχρι δύο γκολ διαφορά.

vs ΠΑΣ Γιάννινα: Τα δύο παιχνίδια του στην κανονική διάρκεια έληξαν ισόπαλα χωρίς σκορ. Αν δεν χάσει την 2η αγωνιστική στους «Ζωσιμάδες» θα υπερτερεί.

Βόλος 19 βαθμοί

vs ΟΦΗ: Απέσπασε 1-1 στην Κρήτη και κέρδισε 3-1 στο Πανθεσσαλικό. Θα είναι από «πάνω» ακόμη και αν χάσει μέχρι και ένα γκολ διαφορά την 5η αγωνιστική στο «Γεντί Κουλέ».

vs Κηφισιά: Οτι είπαμε και παραπάνω. Αν κερδίσει την εφέσεων για την τύχη του μεταξύ τους αγώνα τότε θα υπερτερεί ακόμη και αν χάσει με ένα γκολ διαφορά όταν θα παίξουν μεταξύ τους, αλλιώς θα χρειάζεται μόνο νίκη όταν την φιλοξενήσει τη 2η αγωνιστική.

vs Παναιτωλικό: Θα «πάρει» τη μεταξύ τους ισοβαθμία εφόσον τον κερδίσει στο Αγρίνιο με τρία ή και περισσότερα γκολ διαφορά. Στην κανονική διάρκεια έχασε 2-0 το ένα του παιχνίδι με τα «καναρίνια» και στο άλλο του παραχώρησε ισοπαλία 1-1.

vs ΠΑΣ Γιάννινα: Για να υπερτερεί θα πρέπει να επικρατήσει στο μεταξύ τους ματς που θα γίνει την 7η αγωνιστική στους «Ζωσιμάδες», καθώς έχασε από εκείνον στο Πανθεσσαλικό (2-1) και απέσπασε ισοπαλία (1-1) στα Ιωάννινα.

ΠΑΣ Γιάννινα 18 βαθμοί

vs ΟΦΗ: Στην κανονική διάρκεια απέσπασε 1-1 στην Κρήτη και του παραχώρησε 2-2 στους «Ζωσιμάδες». Θα υπερτερεί αν τον κερδίσει στο «Γεντί Κουλέ» όπου και θα παίξουν στα Play Out.

vs Κηφισιά: Τη νίκησε 3-0 στα Ιωάννινα και έχασε 4-2 στην Καισαριανή. Αυτόματα θα είναι από «πάνω» αν δεν ηττηθεί στο μεταξύ τους παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής.

vs Παναιτωλικός: Στην κανονική διάρκεια απέσπασε «λευκή» ισοπαλία στο Αγρίνιο και χωρίς σκορ έληξε και η αναμέτρηση των Ιωαννίνων. Θα «πάρει» τη μεταξύ τους ισοβαθμία αν τον κερδίσει την 2η αγωνιστική των Play Out που θα τον υποδεχθεί.

vs Βόλος: Του παραχώρησε μεν 1-1 στους «Ζωσιμάδες», αλλά τον κέρδισε 2-1 στο Πανθεσσαλικό. Αν δεν χάσει στα Ιωάννινα την τελευταία αγωνιστική του τουρνουά, τότε θα είναι από πάνω, εφόσον ισοβαθμίσουν.