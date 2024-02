Ο Ζοβάνε Καμπράλ ξεκινάει για πρώτη φορά ως βασικός με τον Ολυμπιακό για το παιχνίδι κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Αστέρα Τρίπολης στο άδειο «Γ. Καραϊσκάκης» (λόγω της τιμωρίας από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό) για την 24η αγωνιστική της Stoiximan Superleague.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστή την εντεκάδα του Ολυμπιακού όπου επέλεξε τον Πασχαλάκη στην εστία, τους Ρίτσαρντς, Κάρμο, Μπιανκόν και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Ιμπόρα θα είναι με τον Έσε και τον Όρτα στη μεσαία γραμμή.

Ο Καμπράλ και ο Φορτούνης θα κινηθούν στα άκρα της επίθεσης έχοντας τον Ναβάρο στην κορυφή ως φορ.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Asteras Tripolis is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAST #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/d9FxhvMRrc