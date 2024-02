Στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» μαζί με τον ατζέντη του βρίσκεται ο Πασκάλ Γιάνσεν. Παρακολουθεί την αναμέτρηση της Κ19 του Ολυμπιακού με την Ίντερ ο Ολλανδός

«Παρών» στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» ο Πασκάλ Γιάνσεν. Οι εξελίξεις τρέχουν με τον Ολλανδό ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα από το πρωί της Τετάρτης προκειμένου να συζητήσει με τον Ολυμπιακό για την τεχνική ηγεσία της ομάδας όπως σας αποκάλυψε το Gazzetta.

Ο Γιάνσεν βρίσκεται δεδομένα πολύ ψηλά στη λίστα των υποψήφιων προπονητών του Ολυμπιακού, καθώς η θέση του Κάρλος Καρβαλιάλ είναι στον «αέρα» μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας. Απόψε αναμένεται να γίνει και το κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα στον Ολλανδό και τους ανθρώπους του Ολυμπιακού με σκοπό να συζητήσουν την ενδεχόμενη συνεργασία τους, με τον πρώην τεχνικό της Άλκμααρ να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» στην αναμέτρηση της Κ19 των «ερυθρολεύκων» με την Ίντερ.

Ο ατζέντης του Ολλανδού έκανε και μια σχετική ανάρτηση μέσα από το γήπεδο.

Το Who is Who του Πασκάλ Γιάνσεν