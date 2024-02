Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta από την Ολλανδία, ο μέχρι πρότινος προπονητής της Άλκμααρ, Πασκάλ Γιάνσεν, είναι ένας από τους προπονητές που εξετάζουν σοβαρά στον Ολυμπιακό.

To μέλλον του Κάρλος Καρβαλιάλ στον πάγκο του Ολυμπιακού είναι στον... αέρα και είναι πιθανό το επόμενο διάστημα οι ''ερυθρόλευκοι'' να προχωρήσουν σε ακόμη μία αλλαγή στην άκρη του πάγκου, ψάχνοντας τον κατάλληλο για να δημιουργήσει ένα πολύ ανταγωνιστικό σύνολο που θα πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Με το βλέμμα τόσο στη φετινή σεζόν αλλά πολύ περισσότερο στην επόμενη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Gazzetta από την Ολλανδία, μία από τις περιπτώσεις που έχουν ψηλά στη λίστα τους οι ιθύνοντες της πειραϊκής ΠΑΕ, είναι αυτή του Ολλανδού τεχνικού, Πασκάλ Γιάνσεν, ο οποίος είχε σημαντική παρουσία στον πάγκο της Άλκμααρ και έλυσε την συνεργασία του με τον σύλλογο στις 17 Ιανουαρίου, έπειτα από 3.5 χρόνια.

Όπως αναφέρουν στη χώρα της τουλίπας, ο Γιάνσεν αναμένεται τις επόμενες ημέρες στην Ελλάδα για να συζητήσει με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού.

Το Who is Who του Πασκάλ Γιάνσεν