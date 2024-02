Απόλυτη δικαίωση για το Gazzetta, το οποίο σάς αποκάλυψε ότι ο Πασκάλ Γιάνσεν είναι ψηλά στη λίστα των ανθρώπων του Ολυμπιακού, με τον Ολλανδό να βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα.

Το Gazzetta ήταν το Μέσο που αποκάλυψε ότι ο Ολυμπιακός έχει ψηλά στη λίστα του τον Πασκάλ Γιάνσεν, για τον πάγκο της ομάδας.

Οι πληροφορίες μας επιβεβαιώθηκαν μέχρι κεραίας με τον Ολλανδό κόουτς να είναι ήδη στην Ελλάδα από τις 11.00 μαζί με τους εκπροσώπους του, ώστε να υπάρξουν οι τελικές συζητήσεις με τους διοικούντες την ερυθρόλευκη ΠΑΕ.

Μένει να δούμε, λοιπόν, αν την αλλαγή στο πόστο του αθλητικού διευθυντή με τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς να παίρνει τη θέση του Πέδρο Αλβες, διαδεχθεί αυτή του προπονητή με τον Γιάνσεν να αντικαθιστά τον Καρβαλιάλ.

Το Who is Who του Πασκάλ Γιάνσεν