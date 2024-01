Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Ολυμπιακός θα πάρει από αυτή την μεταγραφική περίοδο τον Τσικίνιο, καθώς τα βρήκε με την Μπενφίκα και στο ποσοστό μεταπώλησης.

Την στιγμή που τα ρεπορτάζ τόνιζαν πως ο Ολυμπιακός τα έχει βρει σε όλα με τον Τσικίνιο προκειμένου να κάνει δικό του τον 27χρονο Πορτογάλο από το καλοκαίρι που λήγει το συμβόλαιό του, όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο η μεταγραφή αυτή θα γίνει από τώρα.

🔴⚪️ Understand Ciquinho will leave Benfica with immediate effect to join Olympiacos. 🇬🇷



Decision made as he agreed free agent deal for July… but it will happen now.



Olympiacos are prepared to leave future sale percentage to Benfica in order to have Ciquinho in January. pic.twitter.com/qv8v0j7hDi