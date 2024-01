Ο Τσικίνιο πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, καθώς αναφέρει πως οι «ερυθρόλευκοι» τον έκλεισαν ως ελεύθερο.

Λίγες ώρες μετά την περίπτωση του Χοσέ Παλομίνο, ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανέβασε νέα ανάρτηση για τον Ολυμπιακό, όπου αναφέρεται στην υπόθεση του Τσικίνιο της Μπενφίκα.

Ο έγκριτος δημοσιογράφος έγραψε πως οι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συμφωνία με τον 28χρονο χαφ και τον «έκλεισαν» για το ερχόμενο καλοκαίρι με ελεύθερη μεταγραφή όταν και θα έχει λήξει το συμβόλαιο του με τον πορτογαλικό σύλλογο.

Μάλιστα τονίζει πως το συμβόλαιο του θα έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2027, συνοδεύοντας το tweet με το γνωστό «here we go» όταν αναφέρεται σε μεταγραφές που έχουν ολοκληρωθεί. Να θυμίσουμε εδώ πως ο Ολυμπιακός θέλει να προσθέσει στο δυναμικό του τον ποδοσφαιριστή από τώρα.

Ο Πορτογάλος πήγε στους «αετούς» από το καλοκαίρι του 2018 όταν αποκτήθηκε αντί 600 χιλιάδων ευρώ από την Κοϊμπρα, αποχώρησε για την Μορεϊρένσε και επέστρεψε έναν χρόνο μετά με το ποσό των 5,5 εκατ. ευρώ. Σε αυτό το διάστημα έπαιξε ως δανεικός σε Μπράγκα και Γκιρεσουνσπόρ ενώ με την Μπενφίκα μέτρησε 125 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με 9 γκολ και 11 ασίστ.

Είναι ένας ποδοσφαιριστής που ξέρει ο Κάρλος Καρβαλιάλ καθώς τον είχε για έξι μήνες στην Μπράγκα, τη σεζόν 2021/22 όπου αγωνίστηκε σε 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις.

