Ο Τζολάκης, όπως και ο Ισπανός ακραίος μπακ και ο Καρβάλιο χρίστηκαν βασικοί με την Κηφισιά. Επιστροφή των Ποντένσε και Φορτούνη στο αρχικό σχήμα του Ολυμπιακού.

Ο Καρβαλιάλ έκανε τις αλλαγές του στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού ως προς το εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά. Μέσα και ο Τζολάκης και ο Κίνι αλλά και ο Καρβάλιο και come back των Ποντένσε - Φορτούνη. Η διάταξη: Τζολάκης - Κίνι, Μπιανκόν, Ρέτσος, Ροντινέι - Μαντί Καμαρά, Καρβάλιο - Φορτούνης, Μασούρας και Ποντένσε - Ναβάρο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Κηφισιά από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Kifisia is powered by @Stoiximan! #Olympiacos #KIFOLY #slgr #Stoiximan pic.twitter.com/yyHkTqEbVC