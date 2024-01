Ο Φραν Ναβάρο θα κάνει ντεμπούτο ως βασικός με τον Ολυμπιακό καθώς ο Κάρλος Καρβαλιάλ τον έχει στην βασική εντεκάδα για το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ.

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την ΑΕΚ, στο ντέρμπι της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague και ο Κάρλος Καρβαλιάλ έκανε γνωστή την εντεκάδα των «ερυθρολεύκων».

Ο Φραν Ναβάρο βρίσκεται στο βασικό σχήμα για πρώτη φορά από τη στιγμή που αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό και από εκεί και πέρα, σε σχηματισμό 4-2-3-1, η εντεκάδα έχει τον Πασχαλάκη στην εστία, τους Ορτέγα, Μπιανκόν, Ρέτσο και Ροντινέι στην τετράδα της άμυνας ενώ ο Καμαρά με τον Έσε θα μοιραστούν τη μεσαία γραμμή.

Ο Ποντένσε με τον Μασούρα θα είναι στα άκρα της επίθεσης και ο Ισπανός επιθετικός θα παίξει στην κορυφή, έχοντας τον Φορτούνη ως 10άρι πίσω του.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEK is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYAEK #Stoiximan pic.twitter.com/7hFEAIXSqh