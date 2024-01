Ο Ιβαν Μίλεβιτς θα συνεχίσει μεν στην Ελλάδα, όχι όμως για τον Πανσερραϊκό όπως ισχυρίζονταν οι Κροάτες αλλά για την Κηφισιά.

Tων Γιώργου Ντυμένου, Βασίλη Μπαλατσού

Στην «εξίσωση» του Πανσερραϊκού έβαλαν χθες (3/1) τον Ιβάν Μιλίσεβιτς τα ΜΜΕ στην Κροατία, καθώς αρκετά εξ’ αυτών μετέδωσαν πως ο Βόσνιος αριστερός μπακ της Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ συμφώνησε με τα «λιοντάρια» και θα έρθει στην Ελλάδα για λογαριασμό τους.

MILIČEVIĆ LEAVES LOKOMOTIVA!



Ivan Miličević has joined the Greek side Pansseraikos for an undisclosed fee.



The left-back made 82 appearances for the club, contributing 1 goal and 14 assists.#Lokomotiva #Miličević #Pansseraikos pic.twitter.com/ynxt919TfS