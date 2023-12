Πώς μπορούν να βρεθούν οι ελληνικές ομάδες στην European Super League;

Η νέα προσπάθεια της European Super League και ο τρόπος που μπορεί να βρεθούν εκεί στις ελληνικές ομάδες.

Η απόφαση του δικαστηρίου της EE έβαλε εκ νέου φωτιά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αφού ουσιαστικά κατέστησε σαφές πως δεν μπορεί να υπάρξει μονοπώλιο στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και πως μπορούν να γίνουν και διοργανώσεις, που δεν θα είναι υπό την εποπτεία της UEFA και της FIFA.

Αυτή η απόφαση μπορεί να μην νομιμοποίησε ταυτόχρονα και την δημιουργία της European Super League, όμως της επέτρεψε να κάνει μία δεύτερη προσπάθεια προκειμένου να εναρμονιστεί με τους κανονισμούς της FIFA και της UEFA και να καταφέρει να λειτουργήσει ανεμπόδιστη, αφού πλέον μόνο αυτά τα κριτήρια που θέτουν οι ομοσπονδίες για τις διοργανώσεις, μπορούν να την σταματήσουν.

Κάπως έτσι η ESL ανακοίνωσε ένα καινούργιο format, το οποίο θα περιέχει τρεις κατηγορίες και 64 ομάδες. Αυτές δεν θα είναι στάνταρ, αφού θα προκύψουν μεν έπειτα από πρόσκληση, όμως λίγκα δεν θα έχει κλειστό χαρακτήρα, όπως στην πρώτη της προσπάθεια. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει και τις περισσότερες αντιδράσεις από όλους.

Λόγω του εύρους του οποίου θα έχει πλέον και του μεγάλου αριθμού των ομάδων που θα συμμετέχουν εύλογα προκύπτει το ερώτημα σχετικά με το αν θα μπορούσε να βρεθεί και μία, ή και παραπάνω, ελληνικές ομάδες.

Αν όλα κυλήσουν ομαλά για την ESL και εκκινήσει τη σεζόν 2025-2026, τότε για να μπορέσει να βρεθεί εκεί μία ελληνική ομάδα θα χρειαστεί να είναι στους «εκλεκτούς» που θα λάβουν μία πρόσκληση από την διοργανώτρια. Γι' αυτό σίγουρα θα παίξω ρόλο η αναγνωρισιμότητα του συλλόγου, αλλά και η ιστορία του, ευρωπαϊκή και όχι μόνο.

Αν αυτό δεν συμβεί όμως δεν σημαίνει πως εκεί εξανεμίστηκαν οι πιθανότητες των ομάδων για να βρεθούν στη νέα αυτή διοργάνωση. Κι αυτό διότι όπως προείπαμε η European Super League δεν θα αποτελεί πλέον μία κλειστή λίγκα, αλλά θα υπάρχουν κανονικά προβιβασμοί και υποβιβασμοί.

Σύμφωνα, λοιπόν, με το νέο αυτό format 20 ομάδες θα υποβιβάζονται από την τελευταία κατηγορία (Blue League) και θα φεύγουν έτσι από την λίγκα και θα μπαίνουν σε εκείνη 20 καινούργιες.

Αυτές οι 20 ομάδες που ουσιαστικά θα προβιβάζονται στη νέα αυτή διοργάνωση, θα προκύπτουν από την απόδοσή τους εκείνη τη σεζόν στο εγχώριο πρωτάθλημα. Βέβαια, στο βίντεο της A22, της εταιρείας που διαχειρίζεται το πρότζεκτ της ESL, δεν αποσαφηνίζεται ακόμα το πως θα επιλέγονται οι ομάδες αυτές. Αν δηλαδή θα δίνονται απευθείας οι θέσεις αυτές σε κάποιες λίγκες ή θα συμμετέχουν οι κορυφαίες ομάδες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων σε κάποιο μίνι τουρνουά και από κει θα προκύπτουν οι 20 «εκλεκτοί» κλπ.

