Αλόνσο: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ καλά και μας πίεσε, θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς» (vid)
Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια την Ρεάλ Μαδρίτης γνωρίζοντας την ήττα με 3-4 για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο τεχνικός των «Μερένχες», Τσάμπι Αλόνσο, μιλώντας στην κάμερα του MEGA ανέφερε τα εξής: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Το ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη έδρα, μια δύσολη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους βαθμούς από ότι θα έπρεπε να έχει στη League Phase, θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους.
Μας πίεσε πάρα πολύ, μας έβαλε πίσω στο σκορ, μας ανάγκασε να βγάλουμε άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Μας πίεσε στο τέλος. Δεν πιεστήκαμε από τον κόσμο, η Ρεάλ ξέρει να παίζει σε τέτοιες έδρες. Στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη.
Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός, μας πίεσε, έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς από όσους έχει».
