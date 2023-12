Αυτό είναι το νέο φορμάτ της European Super League, οι τρεις κατηγορίες και τα υπέρογκα έσοδα

Το Δικαστήριο της ΕΕ δικαίωσε την European Super League και έτσι ανοίγει ένας νέος κύκλος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Αναλυτικά ολόκληρο το format της νέας Super League!

European Super League part2! Ο ασκός του αιόλου άνοιξε και πάλι και το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο μπαίνει σε νέες περιπέτειες! Η λίγκα του Φλορεντίνο Πέρεθ δικαιώθηκε από το δικαστήριο της ΕΕ, η οποία τόνισε ότι η UEFA και η FIFA έδρασαν παράνομα στην προσπάθεια που έκαναν για να μπλοκάρουν την δημιουργία και την λειτουργία της, «παίζοντας» με την εξουσία που έχουν.

Το σχέδιο του Φλορεντίνο Πέρεθ που έχει ως συμπαραστάτη τον Τζουάν Λαπόρτα παίρνει νέες διαστάσεις και οι εξελίξεις αναμένεται να είναι ραγδαίες, καθώς πλέον το μπαλάκι πέφτει στα χέρια των ομάδων που έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν. Πως θα είναι ωστόσο το format; Αναλυτικά όλο το πλάνο της Super League, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει από τη σεζόν 2025-2026.

Ανοιχτή λίγκα με τρεις κατηγορίες

Όπως αναφέρει στην επίσημη ανακοίνωση της, η European Super League θα είναι μια ανοιχτή λίγκα, η οποία θα χωριστεί σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες.

Star League, Gold League, Blue League. Η πρώτη και «βάρβαρη» κατηγορία θα αποτελείται από 16 ομάδες οι οποίες θα χωριστούν σε δυο γκρουπ των οχτώ, ενώ το ίδιο ακριβώς θα συμβεί και με τη δεύτερη. Όσο για τη τρίτη, εκεί θα συμμετάσχουν 32 ομάδες οι οποίες θα χωριστούν σε τέσσερα γκρουπ των οχτώ. Σε όλες τις κατηγορίες και τα γκρουπ, κάθε ομάδα θα δίνει συνολικά 14 παιχνίδια, τέσσερα εντός έδρας και τέσσερα εκτός. Άρα με απλές πράξεις, οι συνολικές ομάδες της Super League θα είναι 64 και η λίγκα θα είναι ανοιχτή για όλους, πράγμα που σημαίνει ότι όλες οι ομάδες θα προβιβάζονται και θα υποβιβάζονται, χωρίς καμία εξαίρεση!

Υπέρογκα έσοδα και δωρεάν όλα τα παιχνίδια

Από το πλάνο της Super League θα επωφεληθούν όλες οι ομάδες που θα συμμετάσχουν. Τα ποσά που θα δοθούν δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστά, ωστόσο σύμφωνα με τα ξένα Μέσα θα είναι υπέρογκα. Ήδη οι Ισπανοί έχουν γνωστοποιήσει ότι η Μπαρτσελόνα και η Ρεάλ Μαδρίτης που παρέμειναν πίστες στο πλάνο, θα βάλουν στα ταμεία τους από 1 δις. ευρώ, με τους «μπλαουγκρανα» να λύνουν έτσι όλα τους τα οικονομικά προβλήματα.

Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, όλα τα παιχνίδια θα δίνονται δωρεάν στον κόσμο. Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις όλων των αγώνων θα είναι στη διάθεση του κάθε τηλεθεατή, δελεάζοντας έτσι ακόμα περισσότερο τον κόσμο, ο οποίος στην πρώτη αποπήρα στράφηκε εναντίον του σχεδίου αυτού.

Τα πρώτα «ναι» των μεγάλων συλλόγων και οι Άγγλοι

Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα και την Mundo Deportivo, ήδη έχουν γίνει συμφωνίες με μεγάλα κλαμπ. Μπενφίκα, Πόρτο, Αϊντχόφεν φέρεται να έχουν ήδη πει το μεγάλο «ναι». Παράλληλα, τόσο η Μαρσέιγ όσο και η Λυών βρίσκονται επίσης κοντά, ενώ και πολλές μεγάλες ομάδες της Ιταλίας σκέφτονται σοβαρά το ενδεχόμενο αυτό. Το μεγάλο ερώτημα ωστόσο είναι για το τι θα κάνουν οι Άγγλοι.

Στην πρώτη αποπήρα, οι ομάδες της Αγγλίας ήταν οι πρώτες που αποχώρησαν. Ο Πέρεθ φέρεται να πιστεύει ότι θα καταφέρει να τις πείσει και πάλι. Ωστόσο όπως αναφέρουν στο Νησί, η κυβέρνηση δεν πρόκειται να αφήσει τις ομάδες της Premier League να συμμετάσχουν στη διοργάνωση, καθώς φέρεται να ετοιμάζει ένα νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει από όλους τους συλλόγους να αγωνίζονται σε τέτοιες είδους διοργανώσεις. Φυσικά, μεγάλο ρόλο σε αυτό «παίζουν» και τα τηλεοπτικά των αγγλικών ομάδων με την Premier League, καθώς έχει ήδη συμφωνηθεί νέο συμβόλαιο που θα αποφέρει στους αγγλικούς συλλόγους συνολικά έσοδα που θα ξεπερνάνε τα 6 δις. ευρώ.