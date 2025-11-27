Μπαπέ: «Δύσκολη έδρα, στήριξη στον Αλόνσο»

Ο Μπαπέ, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιστροφή στις επιτυχίες και τόνισε την ανάγκη στήριξης στον Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Γάλλος σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ με τα τέσσερα γκολ εναντίον του Ολυμπιακού μπήκε στη λίστα των παικτών με τα περισσότερα τέρματα σε ένα ματς στο Champions League. O Μπαπέ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και στις δηλώσεις του θέλησε να στηρίξει απόλυτα τον Τσάμπι Αλόνσο, ο οποίος δέχεται έντονη κριτική. «Ήταν πολύ σημαντικό να κερδίσουμε ξανά. Ξέρουμε ότι είχαμε τρία παιχνίδια χωρίς νίκη και αυτό ήταν πολύ για εμάς. Ήταν μια σημαντική μέρα για να μπούμε στο top-8 του Champions League. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να κερδίσεις εδώ. Ξεκινήσαμε πολύ άσχημα, μετά είχαμε τον έλεγχο και στη συνέχεια ήταν λίγο ένα παιχνίδι πάνω - κάτω, αλλά τελικά πήραμε τη νίκη. Είμαι πολύ χαρούμενος, είναι πάντα απόλαυση να σκοράρω. Οι συμπαίκτες μου, μου δίνουν ποιοτικές προσπάθειες για να βρω δίχτυα. Είμαι πολύ τυχερός που παίζω σε αυτή την ομάδα, με αυτούς τους συμπαίκτες.

Προσπαθώ πάντα να σκοράρω, μερικές φορές γίνεται, μερικές όχι, αλλά η πρόθεση να βοηθήσω είναι πάντα εκεί. Βλέπω την ομάδα καλά. Φυσικά υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιωθούν. Όταν παίζεις σε έναν σύλλογο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης είναι φυσιολογικό να μιλάει ο κόσμος. Οι παίκτες πρέπει να προστατεύουμε τους παίκτες και τον προπονητή. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Οι φίλαθλοι είναι μαζί μας. Θα έχουμε πολλά να διεκδικήσουμε φέτος και πρέπει να δώσουμε τα πάντα για αυτό το έμβλημα» κατέληξε ο Γάλλος σταρ.