Το Δικαστήριο της ΕΕ δικαίωσε την European Super League για την κόντρα που είχε με την UEFA και την FIFA σχετικά με την λειτουργία και το μονοπώλιό τους.

Η European Super League δικαιώθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ τονίζοντας πως η UEFA και η FIFA έδρασαν παράνομα στην προσπάθεια που έκαναν για να μπλοκάρουν την δημιουργία και την λειτουργία της.

Το δικαστήριο της ΕΕ τόνισε πως και οι δύο ομοσπονδίες καταχράστηκαν την δεσπόζουσα θέση τους στο άθλημα και οι ενέργειές τους για την απαγόρευση δημιουργία της ESL ήταν έκνομες, ωστόσο διευκρινίζει στην απόφασή του πως αυτό δεν σημαίνει ότι μία διοργάνωση σαν την ESL πρέπει να γίνει αποδεχθεί. Η απόφαση που έλαβε το δικαστήριο της ΕΕ έγινε με βάση ερώτημα που του έγινε γενικά με το τι ισχύει με τους κανόνες της FIFA και της UEFA στο θέμα αυτό και όχι αποκλειστικά για την περίπτωση της Europeal Super League, οπότε εκείνο δεν έχει εξετάσει αποκλειστικά την περίπτωση της ESL, αλλά γενικά το τι ισχύει στις περιπτώσεις αυτές.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω. το δικαστήριο της ΕΕ κατέτησε επίσης σαφές πως η UEFA και η FIFA δεν μπορούν να τιμωρήσουν τις ομάδες, επειδή πήραν την απόφαση να συμμετάσχουν σε διοργανώσεις, που δεν ανήκουν στην FIFA ή την UEFA.

Ο CEO της Α22 Sports Management, Μπερντ Ρέιντσαρντ, της εταρείας που βρίσκεται πίσω από την ESL τόνισε πως: «Έχουμε κερδίσει το δικαίωμα να διαγωνιστούμε. Το μονοπώλιο της UEFA τελείωσε. Το ποδόσφαιρο είναι ελεύθερο. Οι ομάδες είναι τώρα ελεύθερες από απειλές για τιμωρίακαι ελεύθερες να αποφασίσουν το μέλλον τους. Για τους οπαδούς, προτείνουμε δωρέαν θέαση όλων των αγώνων της λίγκας. Για τις ομάδες, εισοδήματα και έξοδα αλληλεγγύης που θα είναι εγγυημένα».

🗣️ Bernd Reichard, CEO of A22 Sports Management, who were a co-claimant on the case and are the promoters of the ESL. "We have won the 'right to compete'. The UEFA-monopoly is over. Football is free. Clubs are now free from the threat of sanction and free to determine their own…