Μπαπέ: «Δραματικό φινάλε σε δύσκολο γήπεδο, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός»

Οι δηλώσεις του σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, Κιλιάν Μπαπέ, σε Cosmote TV και MEGA μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο.

Ο Ολυμπιακός το πάλεψε σκληρά κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, όμως ηττήθηκε στο Φάληρο με 4-3 και δεν κατάφερε να κάνει την υπέρβαση. Πρωταγωνιστής για τη Βασίλισσα ήταν ο Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος έκανε καρέ μέσα σε μια ώρα παιχνιδιού.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ μίλησε σε Cosmote TV και MEGA, κάνοντας ειδική αναφορά στη μεγάλη προσπάθεια που έκαναν οι Πειραιώτες αλλά και στο φινάλε - θρίλερ, στο οποίο οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «πάλεψαν» για την ισοφάριση.

Οι δηλώσεις του Μπαπέ στο Mega

«Ηταν ένα δύσκολο για εμάς το ξέραμε. Ξεκίνησε δύσκολα, αλλά το γυρίσαμε. Ήταν ένα παιχνίδι box to box. Εγώ ήμουν αποτελεσματικός και είμαι πολύ χαρούμενος που πέτυχα τέσσερα γκολ.

Ο Ολυμπιακός όμως δεν παράτησε ποτέ το ματς. Στο τέλος μάλιστα μας πίεσε, το φινάλε ήταν δραματικό σε ένα δύσκολο γήπεδο, αλλά αντέξαμε».

Oι δηλώσεις του Μπαπέ στην Cosmote TV

«Ήταν ένα φανταστικό παιχνίδι που χαίρεσαι να το βλέπεις. Για εμάς δεν μπορείς να το πεις φανταστικό επειδή άλλαζαν συνεχώς τα αποτελέσματα. Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός. Δεν πήραμε το Champions League απόψε αλλά είχαμε ανάγκη τη νίκη.

Πάντα είναι ωραίο να σκοράρεις. Κάθε φορά που βρέθηκα απέναντι την εστία σκόραρα. Έχω φανταστικούς παίκτες που με τροφοδοτούσαν συνέχεια».